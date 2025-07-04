حسن الرداد يُحيي الذكرى الـ22 لوفاة شقيقه: “كان نعم الأخ والصديق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان حسن الرداد الذكرى الـ22 لوفاة شقيقه الراحل فادي نبيل الرداد، من خلال منشور مؤثّر عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، أرفقه بمجموعة من الصور النادرة التي جمعتهما، مستعيداً من خلالها ذكريات الطفولة والعائلة، ومعبّراً عن حزنه العميق وامتنانه لأخلاق شقيقه الراحل.

واستذكر الرداد صفات شقيقه الراحل بكلمات صادقة، قائلاً:

“الذكرى الـ22 لوفاة أخي وحبيبي وتوأمي فادي نبيل الرداد، كان إنسان طيب ومحترم ومتدين، حريص على صلاة الجماعة وصيام الاثنين والخميس طوال السنة، وكان رغم صغر سنه يساعد عائلات كثيرة بفضل الله. كان نعم الأخ وولد صالح لأبويه، هادئ وبشوش وعلى وجهه ابتسامة طول الوقت”.

وأضاف: “كان كاتم أسرار وصاحب جدع، وما كانش بيفوّت أي واجب. وفاته كانت صدمة كبيرة لكل محافظة دمياط، وخرجت البلد كلها لتوديعه في جنازة مهيبة. الله يرحمك يا فادي، إن شاء الله تكون في الجنّة ومن الشهداء”.

وفي ختام المنشور، طلب حسن الرداد من متابعيه الدعاء بالرحمة والمغفرة لشقيقه، مؤكداً أن ذكراه باقية في قلبه إلى الأبد.