أحمد صفوت بعد انتهاء مسلسل فات الميعاد: فخور بالتجربة وشكرًا لكل رأي إيجابي وسلبي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 12:00 صباحاً - عبر الفنانعبر منشور له على صفحته الرسمية بـ"إنستغرام" عن سعادته بالأصداء الايجابية التي حققها مسلسل "فات الميعاد" ، موجهاً رسالة شكر لكل المشاركين في العمل سواء الذين عملوا أمام الكاميرا أو خلفها.كما حرص أيضاً الفنانفي منشوره على توجيه رسالة شكر أخرى لكل شخص أبدى رأيه تجاه العمل سواء كان إيجابي أو سلبي، واختتم رسالته، قائلاً: "أتمنى أن يكون فات الميعاد على قدر توقعاتكم وأننا نكون اتوفقنا فى توصيل رسالة مفيدة وممتعة".استطاع مسلسل "فات الميعاد" أن يتصدر محرك البحث الشهير "غوغل" طول عرض حلقاته، وأن يتصدر ترند منصات التواصل الاجتماعي أيضاً، لكون قصته عبرت عن المشاكل الزوجية التي يمر بها الكثيرين في مجتمعنا، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول زوجة تطلب الانفصال عن زوجها بعد استحالة استمرار العلاقة بينهما، لكن هذا الطلب لا يبقى مجرد لحظة عابرة، بل يتحول إلى نقطة فاصلة تشعل سلسلة من الأحداث المتلاحقة، وتلقي بظلالها على حياة الأبطال كافة، حيث تتكشف الطباع الخفية، وتخرج مشاعر مكبوتة، وسط صراع مشحون بالحب، والخذلان، والشجاعة، والخوف، وسط أجواء مليئة بالإثارة والتشويق والمشاعر الإنسانية المؤثرة.يضم المسلسل، عدداً كبيراً من الفنانين من أجيالٍ فنية مختلفة، لعل أبرزهم أحمد مجدي، أسماء أبو اليزيد، أحمد صفوت، محمود البزاوي، محمد علي رزق، سلوى محمد علي، فدوى عابد، ولاء الشريف، محمد أبو داود، حنان سليمان، هاجر عفيفي، نانسي نبيل، مارتينا عادل، يوسف وائل نور، مصطفى خطاب، محمد السويسي، كريم أدريانو، محمد خميس وغيرهم، والعمل سينايو وحوار عاطف ناشد، إسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإخراج سعد هنداوي، وإنتاج إبراهيم حمودة.يمكنكم قراءة... مسلسل فات الميعاد الحلقة الأخيرة نهاية سعيدة وغير متوقعةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».