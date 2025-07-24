شكرا لقرائتكم خبر عن عفروتو يُطلق أول جولة فنية له فى أمريكا الشمالية أكتوبر 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مطرب الهيب هوب عفروتو لإجراء أول جولة فنية له عبر أمريكا الشمالية أكتوبر المقبل، وسيحيى عفروتو حفلات في عدة مدن أمريكية وكندية، يأتى الإعلان عن الجولة بعد إطلاق أغنيته المنفردة "جامدة" مطلع 2025، التي رافقها كليب أعلن فيه "أنا رجعت"، في إشارة لعودته القوية.

وتعاونه الناجح مع الفنان أحمد سعد ومروان موسى في عمل مشترك حقق انتشاراً واسعاً على المنصات الرقمية. كما تصدّرت أغنيته "كبدة" (2024) قائمة "أعلى 50 هيب هوب عربي" لمدة 19 أسبوعاً متتالياً.

تُعد هذه الجولة علامة فارقة في مشوار عفروتو، حيث تُشكل أول اختبار حقيقي لجماهيريته خارج الوطن العربي، وتفتح الباب أمام المزيد من الفنانين المصريين للوصول إلى الجمهور العالمي

ويتابع محبو عفروتو بترقب تفاصيل الجولة التي من المتوقع أن تُعلن عن مدنها وتواريخها قريباً، في خطوة تُضاف إلى نجاحات الموجة الجديدة من فناني الهيب هوب المصري.