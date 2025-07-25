شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت أبو باشا شقيقة أحمد فهمى الصغرى فى مسلسل 2 قهوة والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الفنانة الشابة بسنت أبو باشا تصوير مشاهدها فى مسلسل 2 قهوة بطولة أحمد فهمى، والمقرر عرضه خلال الأسابيع المقبلة على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تجسد بسنت شخصية نغم الشقيقة الصغرى لأحمد فهمى، وهى خريجة جامعية حديثة وتواجه العديد من التحديات بعد التخرج سواء في حياتها الشخصية أو مع عائلتها.



بسنت ابو باشا مع باهر النويهى من كواليس 2 قهوة

مسلسل 2 قهوة بطولة أحمد فهمى، مرام على، محسن محيى الدين، مى القاضي، نانسى صلاح، حازم ايهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلى، أحمد الشامى، باهر النويهى، معتز حسين، عمر رياض، كريم العمرى، هبة الأباصيري وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطى.

يذكر أن بسنت أبو باشا شاركت فى دراما رمضان الماضى خلال مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

كما شاركت بسنت بظهور خاص خلال أحداث مسلسل إخواتي الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2025 أيضاً، وهو بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، أحمد الأزعر وضيوف الشرف محمد ممدوح، أحمد حاتم، شيرين رضا، ثراء جبيل، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب - سعدي جوهر".