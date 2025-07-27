شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عزيز يجسد دور الطبيب المعالج لابنة أحمد فهمي فى مسلسل 2 قهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان أحمد عزيز، لفريق عمل مسلسل 2 قهوة بطولة الفنان أحمد فهمي، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال شهر سبتمبر المقبل ضمن الأعمال الأوف سيزون، ويجد أحمد عزيز خلال أحداثه دور الطبيب المعالج لإبنة أحمد فهمي.



احمد عزيز ينضم لـ مسلسل 2 قهوة

أبطال مسلسل 2 قهوة

مسلسل 2 قهوة بطولة أحمد فهمى، مرام على، محسن محيى الدين، مى القاضي، نانسى صلاح، حازم إيهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلى، أحمد الشامى، باهر النويهى، معتز حسين، أحمد عزيز، عمر رياض، كريم العمرى، هبة الأباصيري وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطى.

أحمد عزيز ينتهى من دوره في فيلم الشيطان شاطر

وانتهى الفنان أحمد عزيز من تصوير دوره في فيلم "الشيطان شاطر" بطولة أحمد عيد وزينة، ويجسد خلال أحداث العمل شخصية "وجدي" مدير شركة الفنان أحمد عيد.

أحمد عزيز يشارك بفيلمي "في عز الضهر" و "ريستارت"

ويشارك أحمد عزيز في السينما حاليًا من خلال فيلمين هما "فى عز الضهر" بطولة مينا مسعود، ويجسد خلاله شخصية الرائد "سالم" وهو ضابط فى الأمن الوطنى يتابع قضية حمزة الكاشف الذى يجسده النجم مينا مسعود، ويظل يراقبه طوال أحداث العمل.

فيلم فى عز الضهر بطولة مينا مسعود، إيمان العاصى، شيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد على رزق وجميلة عوض ومحمود حجازى وأحمد عزيز ومحمد عز وهو من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

فيلم ريستارت من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى وهنا الزاهد، كلٌّ من: باسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا وأحمد عزيز وغيرهم.