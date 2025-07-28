شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق المخرج خالد جلال والجنازة من مسجد الشرطة غداً والان مع تفاصيل الخبر

رحل منذ قليل حسن شقيق المخرج خالد جلال ، وتقام صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ظهر غد الثلاثاء.

خالد جلال هو مخرج مسرحي كبير، له العديد من الأعمال الناجحة، ويلقب بـ"الجواهرجي"، حيث يمتلك عينا ثاقبة يكتشف بها نجوم المستقبل وذلك من خلال إدارته لمركز الإبداع الفني بالقاهرة، لنجد أن معظم النجوم الموجودة الآن على الساحة الفنية هم من اكتشاف خالد جلال.

وحصل خالد جلال على منحة فى الإخراج المسرحي فى شبابه وسافر إلى روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية فى الغرب، وعندما قرر العودة عينه وزير الثقافة في ذلك الوقت الفنان فاروق حسني مديرا لمسرح الشباب وكان عمره وقتها 28 عاما، وحصل المخرج خالد جلال، على جائزة الدولة للإبداع الفني في مجال الإخراج، وأيضا جائزة التفوق في الفنون عام 2010، إلى جانب العديد من الجوائز والتكريمات فى مهرجانات دولية وقومية.