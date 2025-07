أفضل أفلام كيفن هارت الكوميدية.. تعرفوا إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 07:06 مساءً - كيفن هارت Kevin Hart هو ممثل، وكاتب، ومنتج أمريكي، ولد ونشأ في فيلادلفيا- بنسلفانيا، اشتهر بأدواره الكوميدية التي حقق من خلالها نجاحات وشهرة كبيرة، بدأ مسيرته بالفوز بالعديد من المسابقات الكوميدية المخصصة من أجل الهواة في النوادي في جميع أنحاء نيو إنغلاند، وبلغت ذروتها في أول دور حقيقي له في عام 2000 عندما كان يمثل دوراً كتبه جاد أباتا وفي أحد المسلسلات غير الشهيرة.

اشتهر كيفن هارت في طفولته بقدرته على إضحاك الآخرين، وبعد أن أنهى دراسته الثانوية في فيلادلفيا، سافر إلى نيويورك ليلتحق بالجامعة، بعدها نزح إلى بروكتون، ماساتشوستس ليعمل هناك بمجال مبيعات الأحذية، بالتوازي مع تقديمه لعروض ستاند أب كوميدي، شارك في عدة أفلام سينمائية من أشهرها "Laugh at My Pain" عام 2011، و"Kevin Hart: What Now?" عام 2013.

هنا نرصد لكم أفضل أفلام كيفن هارت الكوميدية التي حققت نجاحاً كبيراً في عالم الكوميديا العالمية.

فيلم Think Like a Man

فيلم " Think Like a Man" هو فيلم كوميدي رومانسي صدر عام 2012، يُعد من أفضل الأفلام الكوميدية التي قدمها كيفن هارت، ويتناول قصة أربع نساء يحاولن الحفاظ على أزواجهن بشتى الطرق، حتى وجدن الحل بكتاب المؤلف ستيف هارفي، الذي يوفر نصائح حول العلاقات بين الأزواج، وبالفعل تستخدم هؤلاء النسوة تلك النصائح وتطبيقها في حياتهن، حتى بدأ الأمر يؤثر على أزواجهن، ولكن بعد اكتشافهم ما تستطيع المرأة أن تفعله، حتى أعلنوا الحرب عليهن.

فيلم Ride Along

هو فيلم كوميدي وأكشن أمريكي صدر عام 2014 من إخراج تيم ستوري وبطولة آيس كيوب وكيفن هارت، تدور أحداث الفيلم حول بن باربر (كيفن هارت) الذي يحاول إثبات نفسه لخطيب أخته، وضابط الشرطة جيمس بايتون (آيس كيوب)، خلال دوريتهما التي تستمر 24 ساعة في أتلانتا، يتورط بن بالصدفة في مطاردة جيمس لتاجر أسلحة يُدعى عمر (لورانس فيشبورن)، تم إنتاج الفيلم من قِبل شركات Relativity Media وCube Vision Productions وRainforest Films.

فيلم Get Hard

فيلم كوميدي يجمع بين كيفن هارت وويل فيريل، حيث يضطر هارت إلى تدريب رجل أعمال ثري على الحياة في السجن قبل دخوله السجن، تم إنتاجه في الولايات المتحدة وصدر في 27 مارس 2015، وهو من إخراج إيتان كوهين، وحقق الفيلم أكثر من 106 ملايين دولار، وتدور أحداثه حول جيمس كينغ (ويل فيرل) الثري مدير التمويل والعائدات في شركة رئيسها مارتن بارو (كريغ تي نيلسون)، يتم إلقاء القبض عليه بتهمة السرقة والاحتيال والتهرب من الضرائب، ويتم الحكم عليه لمدة 10 سنوات في أصعب سجن بالولاية الذي يشتهر بمجرميه الشرسين، يمنح جيمس مدة 30 يوماً قبل الزج بالسجن، وخلال هذه المدة القصيرة يحاول جيمس أن يتعرف إلى طريقة الحياة والتأقلم بين المجرمين في السجن؛ حيث يلجأ لمسؤول غسيل السيارات بالشركة دارنيل لويس (كيفن هارت ) ليدربه على هذه الحياة، بلغت تكلفة إنتاج الفيلم حوالي 40 مليون دولار بينما حقق أرباحاً تقدر بـ106.1 مليون دولار.

فيلم Central Intelligence

هو فيلم كوميدي أكشن جمع بين كيفن هارت ودواين جونسون Dwayne Johnson حيث يلعب هارت دور محاسب بسيط يتورط مع وكيل وكالة المخابرات المركزية، صُدر في سنة 2016، الفيلم من إخراج روسون مارشال ثيردر، وكتابة بيتر ستينفيلد، ومن بطولة دواين جونسون، وكيفن هارت، يتناول الفيلم قصة صديقين منذ المدرسة واللذين يهربان بعد انضمام أحدهما إلى وكالة المخابرات المركزية من أجل إنقاذ العالم من إرهابي ينوي بيع أكواد الأقمار الصناعية، تلقى الفيلم مراجعات إيجابية مع المديح لأداء هارت وجونسون، وحقق 50 مليون دولار ميزانية، و217 مليون دولار إيرادات.

فيلم Night School

هو فيلم كوميدي بطولة كيفن هارت يروي قصة رجل يضطر للعودة إلى المدرسة الثانوية لإكمال تعليمه بعد أن فشل في الحصول على وظيفة أحلامه، حيث ُتجبَر مجموعة من مثيري الشغب على الالتحاق بمدرسة مسائية على أمل اجتيازهم اختبار معادلة الثانوية لإنهاء المدرسة الثانوية، صدر الفيلم عام 2018، وحقق أكثر من 103 ملايين دولار في جميع أنحاء العالم.

