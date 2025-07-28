هدى المفتي: عمري ما جالي عريس وهذه مواصفات فتى أحلامي

هدى المفتي تكشف: "عمري ما جالي عريس"

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ما هي مواصفات فتى أحلام هدى المفتي؟!

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مسلسل "80 باكو" .. آخر أعمال هدى المفتي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 07:06 مساءً - تحدثت الفنانة الشابةمع الإعلامية إسعاد يونس، خلال حلولها ضيفة في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "DMC"؛ كاشفة العديد من أسرارها الشخصية والفنية، مشيرة إلى أنها لم يتقدم لها عريس من قبل لطلب زواجها، كما كشفت عن مواصفات فتى أحلامها.كشفت الفنانة هدى المفتي أنها لم يتقدم لها يوماً عريس لخطبتها، لا من داخل الوسط الفني ولا من خارجه، مؤكدة أنها تتلقى طلبات زواج فقط عبر الرسائل عن طريق السوشيال ميديا، حيث قالت: "أنا عمري ماجالي عريس، ولم يتقدم أي شخص لخطبتي، بيجيلي دائماً عروض زواج عن طريق رسائل إنستغرام".وأضافت: "لأني وأنا صغيرة كنت محددة أهدافي وعارفة أنا عايزة إيه بالضبط، عندي أحلام كثيرة أريد تحقيقها لم يكن من بينها الزواج، لأن بابا منذ طفولتنا كان دائماً يقول لنا لماذا تتزوجون، أنتم ستكبرون وتنجحون، المرأة لا تحتاج للزواج إلإ إذا أرادت، فرسّخ هذه الفكرة في دماغي بعكس والدتي التي تسأل في الأمر باستمرار".وتابعت: "عندما كنت في الصف الثالث الثانوي، حبيت شخصاً من طرف واحد، أحنا كنا مجموعة واختفى فجأة وبعدين فوجئت بزواجه"، مؤكدة عدم تأثرها كثيراً بالقصة وذلك لإيمانها أن العلاقات العاطفية معقدة ويتحكم بها النصيب دائماً.اطلعوا على... هل غنى ويجز أغنية "البخت" لـ هدى المفتي؟... الفنانة تجيبكما كشفتخلال الحلقة عن مواصفات فتى أحلامها، مؤكدة أنها لا تضع شكلاً معيناً للحبيب، ولكنها تهتم أكثر بالصفات الشخصية، قائلة: "يكون ذكياً، طموحاً، يمتلك شغفاً لأي عمل يقوم بيه أياً ما كان، يحترم فكرة الأسرة، ويحترم علاقتنا ويدعمني لكي نسهل على بعض الحياة".كما أوضحت أنها لا تملك وقتاً لإصلاح الآخرين وترفض صفات معينة في الشخصية، وبالتالي ترفض الشخص الذي يمتلكها، قائلة: "في صفات بالنسبة لي غير قابلة للإصلاح، ولو راجل مثلاً كذاب، لأ، مش هقعد أعوده ما يكذبش".شاركتخلال الموسم الدرامي الماضي من خلال مسلسل "80 باكو"، ودارت أحداثه في صالون تجميل قديم في وسط البلد بعنوان "لولا"، وتناول قصص الفتيات اللواتي يعملن فيه، وتتشابك الأحداث مع قصص زبائن المكان، وذلك من خلال مصففة الشعر الموهوبة بوسي (هدى المفتي) التي تعجز عن تأمين ثمانين ألف جنيه لإتمام زواجها، وتقرر صاحبة الكوافير (إنتصار) ترقيتها إلى مصففة شعر خاصة، تزور العميلات في منازلهن؛ حيث تنفتح على عالم آخر يغيّر نظرتها للعالم ولنفسها وأحلامها.مسلسل "80 باكو" من بطولة: هدى المفتي، إنتصار، رحمة أحمد، دنيا سامي، محمد لطفي، سماح أنور، خالد مختار، إلهام صفي الدين، محمد عبده، محمود يسري، إنعام سالوسة، ياسمين الهواري، وضيوف الشرف: وفاء عامر، ألفت إمام، أحمد سعد ميشو، عفاف رشاد، مريم الجندي، زينة منصور، ماجدة منير، زينب وهبي، وتأليف غادة عبدالعال، وإخراج كوثر يونس، وإنتاج عبدالله أبوالفتوح.قد يعجبكم أحدثهم أمينة خليل... نجوم طاردتهم شائعات الارتباطلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».