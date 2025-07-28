أحمد الفيشاوي في أول فيديو من تحضيرات شخصية سفاح التجمع

أحمد الفيشاوي يتقمص شخصية سفاح التجمع

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فيلم "سفاح التجمع" مستوحى من قصة حقيقية

أحمد الفيشاوي بطل 3 أفلام في 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 07:06 مساءً - يواصل الفنانالتحضير للدور الذي سوف يقوم به خلال أحداث فيلم "سفاح التجمع"، وهو العمل الذي يستعد لتصويره خلال الفترة المقبلة.ظهر أحمد الفيشاوي، في مقطع فيديو قصير، بثه عبر صفحته على "إنستغرام" مرتدياً قبعة ونظارة شمسية، مقلداً شخصية «سفاح التجمع»، والذي اشتهر بتقديم كورسات باللغة الإنجليزية على منصات التواصل الاجتماعي، وعلق قائلاً: "من تحضيرات شخصية شريف لفيلم سفاح التجمع... قريباً... من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي، وإشراف عام كريم السبكي".تدور أحداث فيلم "سفاح التجمع" حول جريمة حقيقية أثارت الرأي العام مؤخراً، بعد اكتشاف سلسلة من الضحايا تورط فيها أحد الأشخاص، والذي تم القبض عليه ومحاكمته لاحقاً، واستوحى الكاتب والمخرج محمد صلاح العزب القصة من هذه الواقعة الصادمة، ليحولها إلى عمل سينمائي مليء بالإثارة والغموض.يمكنكم قراءة... أحدثهم آسر ياسين... سفاحون ينتقلون من أروقة المحاكم إلى أوراق الدراماشاركفي العام الماضي 2024 في بطولة 3 أفلام سينمائية دفعة واحدة، كانت البداية بفيلم "عادل مش عادل"، وشارك في بطولته: شيري عادل، دينا، محمد رضوان، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، بدرية طلبة وتأليف حسام كمال وإخراج أحمد يسري، وقدم "الفيشاوي" من خلاله اللون اللايت كوميدي، ثاني أفلامه وهو "السيستم" شارك في بطولته: طارق لطفي، نسرين طافش وبسنت شوقي، وجاءت قصته في إطار درامي اجتماعي، ثم اختتم "الفيشاوي" تواجده في السينما من العام المنصرم ببطولة ثالث أفلامه "بنقدّر ظروفك"، وشارك في بطولته: مي سليم، ونسرين طافش، ومحمود حافظ وآخرون.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»