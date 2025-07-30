شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد ملك الترسو فريد شوقى.. قدم 400 عملا فنيا وصاحب فكر سينمائى مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء 30 يوليو ذكرى ميلاد ملك الترسو، النجم الكبير فريد شوقى، أحد أهم نجوم مصر والوطن العربى، والذى ترك عددا كبيرا من أبرز الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، حيث ارتبط اسمه في وجدان الجمهور بـ"وحش الشاشة"، لكنه كان أكثر من مجرد نجم حركة أو مشاهد صدامية، كان كاتبًا، منتجًا، صاحب فكر، وقائدًا لمرحلة كاملة في السينما المصرية، توفي فريد شوقي عن عمر يناهز 77 عاما بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد دام حوالي العامين

ولد فريد شوقى في مثل هذا اليوم عام 1920 بمنطقة السيدة زينب، وأحب التمثيل منذ صغره وشجعه والده، درس في مدرسة الناصرية ونال الابتدائية في سن الخامسة عشر، ونال دبلوم من معهد الهندسة التطبيقية وعمل في الهندسة لثمانية سنوات، ومن ثم حصل على دبلوم من معهد التمثيل عام 1947 وكان من الدفعة الأولى.

كان أول أفلامه مع المخرج يوسف وهبي في فيلم ملاك الرحمة وذلك في عام 1946م، ثم توالت عليه الأعمال الفنية فقام بدور البطولة في فيلمه الثاني ملائكة في جهنم للمخرج حسن الإمام عام 1947م، ثم بدأ يغير طريقة انتقائه للأدوار بحيث يبتعد عن أدوار الشر وكان ذلك في بداية الخمسينات.

لم يكتف فريد شوقي بالتمثيل إنما اتجه إلى التأليف أيضاً وألف العديد من الأعمال منها “عم حمزة”، “صابر يا عم صابر”، “البخيل وأنا”، “رصيف نمرة 5″، “الفتوة”، “شاويش نص الليل”، "جعلونى مجرماً"، "الطريد"، "كلمة شرف"، "أبو ربيع"، "ومضى قطار العمر"، "لا تبكى يا حبيب العمر"، "صابر يا عم صابر"، "عم حمزة" وغيرها".

قدم فريد شوقى ما يقرب من 400 عمل فنى أبرزها "إعدام ميت"، "عنتر بن شداد"، "الفتوة"، "شاويش نص الليل"، "رصيف نمرة 5"، "باب الحديد"، "بطل للنهاية"،"بارب ولد"، "رجل فقد عقله"، "وبالوالدين إحسانا"، "كلمة شرف"، "إسكندرية ليه؟"، "جعلوني مجرما"، "بورسعيد"، "قهوة المواردي"، "الاسطى حسن"، "ومضى قطار العمر"، "أمير الدهاء"، "صاحب الجلالة"، "فتوة الناس الغلابة"،"سعد اليتيم"، "أبو ربيع" وغيرها من الأفلام.