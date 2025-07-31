 عمرو يوسف: أتمنى العمل مع كندة علوش ومسلسل طايع تجربة صعبة 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 11:12 صباحاً - عبّر الفنان عمرو يوسف عن رغبته في تجديد التعاون الفني مع زوجته الفنانة كندة علوش، موضحًا أن فكرة العمل المشترك بينهما كانت مطروحة دائمًا، لكنها لم تنفذ بسبب عدم توافق المشاريع السابقة مع تطلعاتهما الفنية.

عمرو يوسف يشيد بأداء كندة علوش في إخواتي

تجربة مسلسل طايع

عمرو يوسف أثناء حديثه لإذاعة «إنرجي 92.1» - الصورة سكرين شوت من ستوري حساب nrjegypt على انستغرام

عمرو يوسف ينتظر عرض فيلمه الجديد درويش

وأشار عمرو يوسف، في حديثه لإذاعة «إنرجي 92.1» مع الإعلامية زهرة رامي، إلى أنه سبق له التعاون مع كندة علوش في أكثر من عمل قبل الزواج، وأن عروضًا عدة قدمت لهما بعد الزواج، إلا أنها لم تكن مناسبة،كما أعرب عن إعجابه الكبير بالأداء الكوميدي الذي قدمته كندة في مسلسل "إخواتي" خلال موسم رمضان الماضي، معتبرًا أن ما قدمته كان مفاجئًا ولافتًا، وأظهر قدرتها على تقديم أدوار متنوعة بمستوى متميز.كما تطرق الفنان عمرو يوسف خلال الحوار إلى تجربته في مسلسل "طايع"، مؤكدًا أنه يعد من أكثر الأعمال صعوبة في مسيرته الفنية، موضحًا إلى أنه بذل جهدًا كبيرًا أثناء التصوير، وأن تحضيراته للدور تطلّبت التزامًا استثنائيًا، خصوصًا في تعلم اللهجة الصعيدية لتجسيد الشخصية بمصداقية، مشيراً إلى أن التحديات التي واجهها أثناء التصوير كانت مضنية، إلا أن تفاعل الجمهور الإيجابي مع العمل فاق توقعاته، وأسهم في تحقيق المسلسل لنجاح كبير عند عرضه.على جانب آخر، ينتظر الفنان عمرو يوسف عرض فيلمه الجديد " درويش" بدور السينما وذلك يوم 13 أغسطس المقبل، ويقدم العمل توليفة درامية مثيرة، تمزج بين الإثارة والكوميديا، بالإضافة إلى خط درامي مميز يتحدث عن الخيانة والعلاقات المعقدة.فيلم "درويش" من تأليف وسام صبري. وإخراج وليد الحلفاوي. ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، وهم: دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب وآخرون.