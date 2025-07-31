راشد الماجد يستعد لإطلاق ليتني طير.. وروتانا تشوق جمهوره

تشويق جماهيري لأغنية "ليتني طير" عبر "روتانا"

تعاونات لافتة مع أبرز الأسماء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 12:33 مساءً - يستمر الفنان السعوديفي نشاطه الفني اللافت خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلنت شركة "روتانا" عن قرب طرح أحدث أغنياته بعنوان "ليتني طير"، لتنضم إلى مجموعة من الأعمال التي أصدرها في الأشهر الماضية.منصة "روتانا موسيقى" نشرت عبر حسابها الرسمي على "إكس" مقطعًا قصيرًا من بداية الأغنية، مرفقًا بتعليق: "ليتني طير.. جديد الفنان الكبير راشد الماجد، قريبًا.وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع، منتظرين الإصدار الكامل للأغنية خلال الأيام المقبلة.وتأتي أغنية "ليتني طير" بعد طرح راشد الماجد لثلاث أغنيات خلال الفترة الماضية، هي "أنا استسلمت"، "أنت لي"، و"يا حرام"، حيث تنوعت بين الرومانسية والوجدانية، وعبرت عن مشاعر الحب والفقد والاشتياق. — RotanaMusic (@RotanaMusic)في أعماله الأخيرة، تعاون راشد الماجد مع نخبة من الشعراء والملحنين فأغنية "يا حرام" حملت كلمات حامد الغرباوي وألحان وليد الشامي، وتم توزيعها موسيقيًا بواسطة وليد فايد، وطرحت بأسلوب "Lyrics Video" وامتازت بجوها الحزين والرومانسي.أما أغنية "أنت لي"، فكانت من كلمات آثال، ألحان الماسي، وتوزيع زيد نديم، وطرحت هي الأخرى على "يوتيوب" بصيغة كلمات مصورة، بينما جاءت أغنية "أنا استسلمت" بكلمات فيصل الشعلان، وألحان عبد المنعم العامري، وتوزيع سيروس، وطرحت هذه المرة على طريقة الفيديو كليب بإخراج إيهاب غيث، وقد عبرت كلماتها عن حالة من التسليم التام للحب والبوح بالمشاعر.