لدغة دبور تربك الظهور الملكي: لحظة محرجة للملكة ماري أمام الحشود

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 01:44 مساءً - في مشهد دراماتيكي مفاجئ، اضطرت ملكة الدنمارك ماري للانسحاب من ظهورها العلني الرسمي بعد تعرضها للدغة دبور أمام حشد من الجماهير، في لحظة أثارت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي وأظهرت تماسك العائلة المالكة في المواقف الطارئة.

Moment Denmark’s Queen Mary is rushed indoors after wincing in pain at royal engagement https://t.co/tzq1dd6MnY pic.twitter.com/kc3BQuYt3e