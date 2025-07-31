مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم المخرج الفرنسي جان بيير آماريس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 10:07 مساءً - يكرّم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، المخرج والسيناريست الفرنسي البارز جان بيير آماريس Jean-Pierre Ameris، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ41 من المهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، تقديرًا لمسيرته السينمائية الحافلة التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، وترك خلالها بصمات فنية مميزة على الساحة العالمية.

سيرة فنية حافلة بالجوائز

تخرّج جان بيير آماريس من المدرسة الوطنية العليا للمهن السينمائية (IDHEC)، وبدأ مسيرته الفنية بفيلمه القصير Intérim، الذي فاز بـ الجائزة الكبرى في مهرجان كليرمون-فيران عام 1988. وفي عام 1996، حصد فيلمه Les Aveux de l’innocent ثلاث جوائز هامة ضمن أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي، وهي: جائزة الشباب، جائزة مرسيدس-بنز، والجائزة الكبرى للقطار السينمائي (Le Rail d’Or).

حضور لافت في المهرجانات الكبرى

واصل آماريس تألقه بفيلم C’est la vie، الذي نال جائزة أفضل مخرج (Coquille d’argent) وجائزة التضامن في مهرجان سان سيباستيان 2001، إلى جانب جائزة أفضل ممثل من مهرجان مراكش. كما عُرض فيلمه Lightweight على منصة "Un Certain Regard" في مهرجان كان عام 2004.

بصمة إنسانية وأعمال متميزة

من أبرز أعماله أيضًا فيلم Les Émotifs anonymes (2010)، الحائز على جائزة Magritte، وفيلم Marie Heurtin (2014) الذي نال جائزة Variety Piazza Grande في مهرجان لوكارنو، إلى جانب جوائز الجمهور في مهرجانات Mill Valley وWisconsin.

وخلال السنوات الأخيرة، واصل آماريس تقديم أفلام أثارت إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء، منها:

Une Famille à Louer (2015)

I Feel Better (2017)

Je vais mieux (2018)

Marie-Line et son juge (2023)، الذي شارك في عدة مهرجانات مرموقة مثل كان، لوكارنو، سان سيباستيان، مراكش، لندن، بوسان، ومهرجان جونّا السينمائي البريطاني.

تكريم لمسيرة إنسانية وفنية

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لمكانة آماريس كأحد أبرز رموز السينما الإنسانية، وقدرته على تقديم أعمال تمزج بين الحساسية الاجتماعية والطرح الفني الراقي، مما أكسبه تقديرًا كبيرًا في الأوساط السينمائية العالمية.

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