فن ومشاهير

أحمد كرارة يوجه رسالة لشقيقه بسبب "الشاطر"

0 نشر
0 تبليغ

أحمد كرارة يوجه رسالة لشقيقه بسبب "الشاطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان أحمد كرارة، رسالة لشقيقه الفنان أمير كرارة يهنئه فيها على فيلمه السينمائي الجديد "الشاطر".

ونشر كرارة، صورته مع شقيقه، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك يا أمير على النجاح الكبير أوي لفيلم الشاطر يا باشا مصر الشاطر.. فيلم الشاطر الآن في دبي والخليج العربي".

فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا