شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق تطرح "أنا اللى مشيت" ثامن أغنيات ألبومها الجديد "تاريخى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة مى فاروق أحدث أغنياتها بعنوان "أنا اللى مشيت" وهى الأغنية الثامنة من أغنيات ألبومها الجديد "تاريخى" والتى بدأت فى إطلاقه مع بداية العام، أغنية "أنا اللى مشيت" وهى من كلمات: تامر حسين، وألحان: مدين، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر: توما.

أغنية "أنا اللى مشيت" تعكس فى مضمونها، واقع المرأة القوية التى ترفض الانكسار، وتعتز بالكبرياء، فى علاقة حب غير متوازنة، وتضع حدًا للخذلان، وتتجه إلى الاستقلال.

يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها "تاريخى" وكانت بعنوان "باركوا " كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، والثانية "سلطانة " كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات، و الثالثة "ميزنى"، كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، والرابعة "كان نفسي أقابلك"، كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف، والخامسة "اللى شافنا"، كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب، والسادسة"بنات الخلق"، كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى يحى يوسف، والسابعة "ضحكت فجأة"، كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى نادر حمدى.. وتقول كلمات أغنية "أنا اللى مشيت".