شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تطلق أول عطر لها.. Rare Beauty Eau de Parfum والان مع تفاصيل الخبر

فى لحظة مليئة بالهدوء والرمزية، كشفت النجمة العالمية سيلينا جوميز عن أول عطر يحمل توقيعها، Rare Beauty Eau de Parfum، في تجربة تنبض بالأنوثة والصدق والثقة بالنفس.

وتظهر سيلينا في الإعلان الترويجي وهي تمسك بزجاجة ذهبية بسيطة التصميم لكنها تنبض بالأناقة، تقترب بها من بشرتها وتتنفس بعمق، بينما تتساقط من حولها أمطار ناعمة من الزهور، وكأنها تعكس الرحلة التي خاضتها وصولًا إلى هذه اللحظة.

وقالت سيلينا إن هذه الخطوة ليست مجرد إطلاق منتج جديد، بل هي تجسيد لقصتها الشخصية، قوتها، ولحظاتها التي تغلبت فيها على التحديات. مضيفة: "انتظرت طويلًا هذه اللحظة.. الآن أشعر أنني جاهزة لأشاركها مع العالم".

العطر يمزج بين نفحات دافئة وغنية من الكراميل والفستق، تتخللها لمسات من الزنجبيل والفلفل الوردي، ويستقر في قاعدة ناعمة من خشب الصندل والفانيليا، ليخلق تجربة عطرية متوازنة بين القوة والنعومة.

صُممت زجاجة العطر بعناية لتعكس الجمال والبساطة في آنٍ واحد، وجعلتها سيلينا متاحة للجميع، مع رؤية واضحة بأن يكون العطر مناسبًا لكل الأوقات: من صباحات هادئة في المنزل إلى أمسيات مفعمة بالحيوية برفقة الأصدقاء.

وسيُطرح العطر رسميًا في الأسواق يوم 7 أغسطس، بينما سيتمكن مستخدمو تطبيق Sephora من الحصول على وصول مبكر بدءًا من يوم 6 أغسطس.