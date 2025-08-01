شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيى حفلاً موسيقيًا فى دبى ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقيًا، يوم 24 ديسمبر المقبل في دبى أوبرا، ويقدم مجموعة من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة والمحببة لدى محبيه وعشاقه.

ويقدم عمر خيرت خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

ويعد الموسيقار عمر خيرت، المولود في عام 1948، من أشهر صنّاع الموسيقى العرب، ونال لقب شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب عن دورتها الـ17 لعام 2023، تكريماً لمسيرته الإبداعية التي امتدت لعقود قدّم خلالها مجموعة من الأعمال الموسيقية الخالدة التي أسهمت في تشكيل وجدان وثقافة شعوب المنطقة. وكانت بدايته الفنية في سن صغيرة، حيث تعلم العزف على البيانو في الكونسرفتوار على يد البروفيسور الإيطالي كارو، ودرس التأليف الموسيقي مع كلية ترينتي بلندن. وبهذا، أكمل شخصيته الموسيقية المستقلة، وأصبح مؤلفاً محترفاً يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

ولم يكتفِ عمر خيرت بالعزف والتأليف، بل امتد نشاطه إلى الموسيقى التصويرية، التي أبدع فيها للعديد من الأفلام والمسلسلات التي أثَّرت في الذاكرة الجمعية للجمهور العربي، ومن أشهر أعماله الموسيقية التصويرية فيلم "ليلة القبض على فاطمة"، الذي مثَّل بداية انطلاقته في هذا المجال عام 1984، كما قدم مؤلفات موسيقية رائعة لأكثر من 100 فيلم ومسلسل ومسرحية، مثل "قضية العم أحمد" و"عفواً أيها القانون" و"إعدام ميت" وغيرها الكثير.