جدل حول أغنية محمّد منير الجديدة واتّهامات بالاقتباس.. وكاريكا يردّ

بالتّزامن مع نجاحها الكبير وتخطّيها عتبة المليون مشاهدة على “يوتيوب” خلال أيّام قليلة من إطلاقها، أثارت أغنية “أنا الّذي” للفنّان المصريّ محمّد منير، حالة من الجدل، بعد اتّهام الشّاعر باسم عادل، كاتب كلمات العمل باقتباس مطلعها من قصيدة قديمة للشّاعر الكبير الرّاحل فؤاد حدّاد تعود إلى ستّينات القرن الماضي، دون الإشارة إلى المصدر.

أسرة فؤاد حدّاد، عبّرت عن استيائها من الأمر، عبر منشور على “فيسبوك”، معلنة نيّتها اتّخاذ إجراءات قانونيّة ضدّ كاتب الكلمات، مع التّأكيد أنّ أيّة مساءلة قانونيّة ستكون موجّهة إليه وليس لمحمّد منير.

كما أوضحت جمعيّة المؤلّفين والملحّنين في مصر أنّ هناك بالفعل تشابهًا واضحًا بين مطلع الأغنية الجديدة وبعض أبيات القصيدة القديمة، وهو ما يمنح الورثة الحقّ في التّحرك قانونيًّا.

من جانبه، نفى الملحّن عصام كاريكا، في تصريح لموقع “مصراوي”، تعمّد التّعدّي على حقوق الشّاعر الرّاحل، مؤكّدًا أنّه لحن العمل بناءً على الكلمات الّتي وصلته من الشّاعر باسم عادل وأنّ الأخير هو المسؤول عن النّصّ. وأوضح أنّه لم يكن هو أو محمّد منير على علم بوجود قصيدة قديمة لفؤاد حدّاد تحمل الشّطرَين محور الجدل، داعيًا إلى الاستمتاع بنجاح الأغنية بعيدًا عن الاتّهامات.

تجدر الإشارة، إلى أنّ قصيدة فؤاد حدّاد الّتي كتبت قبل أكثر من ستّين عامًا، أُعدّت خصّيصًا لتغنّى بصوت الفنّان الرّاحل سيّد مكّاوي، ضمن شخصيّة “المسحّراتي”، قبل أن يعاد تلحينها لاحقًا. ويقول مطلعها:

“أنا الّذي سحّر طبّل / بحّر قبّل / والشّهر خدته من الأوّل / مسحّراتي على البازة / يا كعكة يا دبلة قلبي / تسلم إيدين الخبّازة”.

أمّا أغنية محمّد منير “أنا الّذي”، من كلمات باسم عادل وألحان عصام كاريكا، فتقول في مطلعها:

“أنا الّذي غنّى وطبّل / بحّر قبّل / وقلبي ياما اتبهدل / أنا ولد أصول / أنا الّذي عاشق / حبيت ياما روّحت وجيت”.