فيلم غيّر قواعد اللعبة… براد بيت يعود من الباب العريض

حقق فيلم براد بيت “فورمولا وان” نجاحًا ساحقًا، ليس فقط بسبب الأسماء الكبيرة أو الميزانيّة الضّخمة، بل لأنّه ببساطة أعاد رسم مسار مسيرة براد بيت الفنّيّة الّتي تمتدّ على مدار أربعة عقود، أحرز خلالها نجم هوليوود جائزتَي أوسكار، وجائزتَي بافتا، واثنتَين من الغولدن غلوب.

ورغم تاريخه الحافل، لم يسبق لأيّ من أفلامه السّابقة أن حقّق في شباك التّذاكر ما حقّقه F1، متفوّقًا على أفلام شهيرة مثل Inglourious Basterds، Seven، وFight Club.

تشير أحدث الإحصاءات إلى أنّ الفيلم أحرز حتى الآن ٥٤٥ مليون دولار عالميًّا، متجاوزًا أعلى أفلام براد بيت ربحًا حتّى الآن، وهو World War Z الّذي جمع ٥٤٠ مليون دولار.

وقد ساهم جوزيف كوسينسكي، مخرج الفيلم، في إحراز هذا النّجاح الكبير، وهذا ما جعل اسم براد بيت يعود بقوّة إلى الواجهة في هوليوود، وبصورة أكثر سطوعًا.

دخل الفيلم قائمة أكثر عشرة أفلام تحقيقًا للإيرادات في ٢٠٢٥، محتلًّا المرتبة الثّامنة، متفوّقًا على العديد من الأعمال الضّخمة، ولم يسبقه سوى أفلام:

Ne Zha II، Lilo and Stitch، Minecraft، Jurassic World، How to Train Your Dragon، Mission Impossible وSuperman.

واللافت أنّ الفيلم أعاد تقديم “السّيرك الكبير” – أيّ عالم الفورمولا١– كقصّة رئيسيّة بأسلوب سينمائيّ مشوّق وجاذب للجمهور.

على صعيد منصّات البثّ والإنتاج، يُعدّ فيلم F1 الأنجح في تاريخ شركة Apple حتّى اليوم، متفوّقًا على فيلم Napoleon (٢١٨ مليون دولار)، وKillers of the Flower Moon للمخرج مارتن سكورسيزي (١٥٧ مليون دولار).

هذا النّجاح “الضّخم” يفتح الباب أمام سؤال آخر:

هل سيكون هناك جزء ثانٍ؟

المتسابق لويس هاميلتون الّذي كان عنصرًا محوريًّا في الجزء الأوّل، علّق بالقول: “في الوقت الحاليّ، علينا فقط أن نستمتع بما يُعرض في دور السّينما.

وقد حصل الفيلم على تقييم ٧.٩ على موقع IMDB، وهو تقييم مرتفع في عالم السّينما. وعلّقت إحدى المراجعات بالقول:

“الفيلم ممتع خالص، لا يبحث عن الواقعيّة، لكنّه يقدّم ترفيهًا نقيًّا… ومن الرّائع أن نرى براد بيت مجدّدًا بدور البطولة الكاريزمي والمسترخي.”