محمد صبحي يغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية

استقرار حالة محمد صبحي الصحية

مجدي صبحي يطمئن محبي الفنان محمد صبحي ‏

محمد صبحي في سطور

ممثل وكاتب ومخرج مصري، وُلد في القاهرة عام 1948، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1970، وعُين بعدها معيداً في المعهد. أسس فرقة (ستوديو 80) في مطلع ثمانينيات القرن العشرين مع صديقه وزميله في الدراسة الكاتب المسرحي لينين الرملي، واللذان قدما معاً مجموعةً من المسرحيات التي لاقت نجاحاً جماهيرياً سواء على خشبة المسرح أو عند عرضها في التلفزيون، ومن هذه المسرحيات (تخاريف، الهمجي، إنت حر، وجهة نظر).

قدم بعد ذلك المزيد من المسرحيات الجماهيرية مثل (ماما أمريكا، لعبة الست، كارمن، سكة السلامة 2000).

أما في التلفزيون فقد قدم العديد من الأعمال الناجحة مثل (رحلة المليون، سنبل بعد المليون، يوميات ونيس بأجزائه الثمانية، فارس بلا جواد). شارك كذلك في بطولة العديد من الأفلام حتى مطلع تسعينيات القرن العشرين، وتوقف بعد ذلك لكي يتفرغ أكثر للعمل في المسرح والتلفزيون.

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:04 مساءً - شهدت الحالة الصحية للفنانتحسنًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة عقب وعكة ‏صحية طارئة ألمَّت به مؤخرًا‏ حيث تعرض صبحي للإغماء في منزله، وعلى الفور نُقل إلىوتم احتجازه في غرفة العناية المركزة.وبدوره قال الفنان، شقيق الفنان محمد صبحي لـ "" أن حالة شقيقه استقرت بشكل كبير خلال الساعات الماضية، وسيغادر المستشفى بعد قليل حيث حصل على الإذن من الأطباء بالخروج والعودة إلى منزله مرة أخرى، مشيراً إلى أن ما حدث كان بسبب الإرهاق والمجهود الكبير الذي يبذله دون راحة، ولذلك نصحه الأطباء بالحصول على راحلة تامة خلال الأيام المقبلة.وعبر منشور بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك طمأنجمهور ومحبي الفنانعلى حالته الصحية وذلك من ‏خلال نشره صورتين، الأولى للفنان محمد صبحي والأخرى تجمع الأخوين سويًا وكتب منشورًا مرفقًا جاء كالتالي: "شكرًا لكل من اتصل ‏للاطمئنان على أخي الأكبر الفنان الكبير المحترم الأستاذ..محمد صبحي..وأقول لكم الحمد لله هو بخير ويجري بعض الفحوصات الطبيه"‏.يُذكر أن آخر أعمال الفنانمسرحية "فارس يكشف المستور" كوميدية غنائية استعراضية، وشاركه البطولة ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، جمال عبدالناصر، ليلي فوزي، داليدا، مصطفي يوسف، محمد شوقي؛ وآخرون، ومن تأليف وإخراج، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والديكورات لـ محمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبد الله حسن، والموسيقى والألحان لـ شريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية أحمد نور الدين.