خالد المظفر يعود من وعكته الصحية بأغنية الأصيل 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:04 مساءً - عاد الفنان الكويتيلنشاطه الفني من جديد، بعد الوعكة الصحية الأخيرة، التي تعرض لها مؤخراً أثناء عرض مسرحية "ملك المسرح" بالرياض على خشبة مسرح محمد العلي، إذ أصيب بجلطة استدعت نقله إلى احدى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبيبة اللازمة.عودة " المظفر" جاءت مختلفة، إذ وقع اختياره على الساحة الغنائية، من خلال أغنية تحمل اسم "الأصيل"، والتي كشفت معاني كلماتها عن مضمون وجداني عميق، يحتفي بالقيم الأصيلة في الصداقة، والتسامح، والوفاء.وجاء تعليق "المظفر" متماشياً مع معاني كلمات أغنيته، قائلاً: "إهداء لكل رجال عرف المرجلة لكل واحد جاني من أقصاه ووقف مثل الجبل".مسرحية "ملك المسرح" عبارة عن مسرحية درامية كوميدية تتناول قصة فنان مسرحي مخضرم يدعى "إبراهيم" يعود إلى الخشبة بعد غياب طويل، في محاولة لاستعادة مجده الفني الذي صنعه والتصالح مع ماضيه المليء بالصراعات والأسرار المختلفة وتتوالى الأحداث بالعمل.والمسرحية من تأليف وإخراج عبد العزيز صفر من بطولة الفنان خالد المظفر، خالد العجيرب، إيمان فيصل، محمد صفر، أريج العطار، أحمد المظفر، مهدي دشتي، أمير مطر، وسلمان كايد.جدير بالذكر، أن آخر عمل مسرحي شارك به الفنان خالد المظفر كان من خلال مسرحية " الأول من نوعه"، حيث قدم لهذا العمل قرابة الـ 236 عرضاً مسرحياً في الكويت ودول الخليج أيضاً، وهي من إﺧﺮاﺝ وﺗﺄليف عبد العزيز صفر، ويشارك خالد المظفر البطولة عبد الله بهمن، إيمان فيصل، محمد صفر، أريج العطار، أحمد المظفر، وخالد العجيرب.