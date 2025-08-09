لن تتوقعوه.. هذا هو الاسم الحقيقي للفنانة شيرين!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 06:57 مساءً - حلت الفنانة شيرين ضيفة الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" المذاع على قناة " ON "؛ وخلال الحلقة كشفت النجمة عن الكثير من أسرارها الفنية والحياتية وذكرياتها مع النجوم سمير غانم وعادل إمام، بالإضافة إلى كشفها عن اسمها الحقيقي والذي كان من مفاجآت الحلقة، مشيرة للأسباب التي جعلتها تغيره في وقت لاحق.
وتابعت : "وفي البداية كان صعبًا جدًا على والدتي مناداتي بشيرين، وخلال مسرحية المتزوجون كنا نذهب المسرح معًا، ، وأنا كنت سابقة قليلًا، وهي ندهتلي قالتلي يا أشجان، قولتلها لو قولتي أشجان تاني مش هرد، قوليلي يا شيرين عشان الناس تعرفه".
وأكملت شيرين : "أنا طوال حياتي اسمي أشجان، ولم يكن اسم شيرين موجود من الأساس، وعند دخولي المجال الفني قالوا لي أشجان اسم كبير أوي عليكي ، وكان لابد من تغييره لإسم فني".
وتابعت: " أنا والدي اختار لي هذا الأسم بعد معاناة، وذلك لتشاؤمه من رؤية شهادات وفاة تحمل الأسماء التي يختارها لي أثناء محاولة تسجيلي، وهو كان من عشاق أم كلثوم، فاستلهم اسم أشجان من إحدى أغنياتها وقام بتسجيله سريعًا".
وأضافت : "فالمعلم أوضح لي أن معنى أسم أشجان هو قمة الأحزان، وأوضحت له أن والدي فهمني أن أشجان معناه حالة جميلة يعيشها البني آدم، فأوضح لي معلمي أن والدي ضحك علي، فذهبت إلى والدي وطلبت منه تغيير اسمي".
وأكملت : "ولكن والدي رفض وطالبني بتغييره بنفسي إذا أردت بعد ذلك، وانتظرت ومع أول فرصة مع مسلسل "عيون الحب" مع الفنانة سناء جميل والأستاذ كمال الشناوي؛ غيرته إلى شيرين وكان اسم شخصيتي التي أوديها بالمسلسل، وقبلها بحثت عن معنى الإسم، والذي أتضح لي أنه معناه حلو باللغة الكردية".
كما شاركت في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شاب بسيط يحمل اسم محمد، يعمل مهندس تكييف، ويعيش حياة عادية روتينية، ويرغب في الزواج من زميلته في العمل على الرغم من زواجه، ليتعرض لسلسلة من المواقف والأحداث التي تقلب حياته رأسًا على عقب، وتدفعه إلى مواجهة تحديات غير متوقعة.
وعرض المسلسل ضمن أعمال النصف الثاني من مسلسلات رمضان 2025، وتعاونت خلاله رانيا يوسف مع كل من عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم، وغيرهم، والعمل من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف محمد رجاء.
هذا هو الاسم الحقيقي للنجمة شيرين!كشفت النجمة شيرين خلال حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي عن اسمها الحقيقي، والذي كان مفاجأة بالنسبة للجمهور، وهو "أشجان محمد السيد عزام"، موضحة أنها غيرته فيما بعد لأسبابها؛ حيث قالت: " اسمي الحقيقي أشجان، ولكن في المنزل ينادوني شيرين".
قصة غريبة وراء تغيير شيرين لاسمهاكما أوضحت شيرين عن وجود قصة غريبة وراء إصرارها على تغيير إسمها، حيث قالت : "أستاذ اللغة العربية بتاعي كان في أول الدراسة في معهد البالية بيسأل كل واحد عن اسمه، ولما قولتله اسمي "أشجان محمد السيد عزام" قال لي خليكي واقفة، ووقفت 3 ساعات عشان اسمي، وقال لي هو بابا كان زعلان انك جيتي لاختياره هذا الإسم لكي".
تألق شيرين خلال دراما رمضان 2025تألقت النجمة شيرين خلال موسم مسلسلات رمضان 2025 بأكثر من عمل، حيث شاركت في مسلسل "أشغال شقة جدًا"، والذي تدور قصته حول ازدياد معاناة الطبيب الشرعي حمدي (هشام ماجد) وزوجته الإعلامية ياسمين (أسماء جلال) مع السيدات اللاتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما، وضم المسلسل عددًا من الفنانات كضيفات شرف خلال الحلقات وذلك على غرار ما حدث في الجزء الأول وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين ودنيا ماهر وانتصار.
