رحلة بين العصور.. أبرز الأفلام والمسلسلات عن السفر عبر الزمن

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 10:19 صباحاً - يرغب صناع الأعمال الفنية دائماً في تقديم أعمال مميزة ذات فكر وطابع مختلف عن التي يتم عرضها، وتُعَدُّ فكرة السفر عبر الزمن من أبرز الأفكار التي لاقت نجاحاً كبيراً وتفاعلاً قوياً مع الجمهور وقت عرضها، وعلى الرغم من أنه تكررت هذه الفكرة أكثر من مرة سواء في السينما أو الدراما لكنها في كل مرة كانت تتضمن فكراً وأحداثاً مختلفة.
في السطور القادمة ستقدم "الخليج 365 " أبرز الأعمال التي تناولت هذه الفكرة، وقدمتها بشكل متقن حقق نجاحاً مميزاً تفاعل معه الجمهور.
هذا العمل من بطولة: الفنان أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، محمد رضوان، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.
وشارك في بطولة مسلسل الصفارة عدد كبير من الفنانين، منهم: أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وهو من إخراج علاء إسماعيل.
وشارك في بطولة مسلسل رمضان جت سليمة كل من: دنيا سمير غانم، محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، خالد الصاوي، مايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي.
وشارك في بطولة فيلم سمير وشهير وبهير كل من: أحمد فهمي، هشام ماجد، شيكو، دلال عبدالعزيز، محمود الجندي، هناء الشوربجي، إيمي سمير غانم، سلوى عثمان، شريف رمزي، إنجي وجدان، رحمة حسن، حسن عبد الفتاح، ومن تأليف أحمد فهمي، وهشام ماجد، وإخراج معتز التوني.
قدم فيلم رسالة إلى الوالي لعادل إمام فكرة السفر عبر الزمن، ولكن من منظور تاريخي، حيث دارت أحداثه حول حرفوش بن برقوق الذي سافر عام 1807 إلى القرن العشرين حاملاً رسالة لإنقاذ مدينته، وعلى الرغم من أن الفيلم كان بعيداً تماماً عن الأجواء الكوميدية التي اعتاد الزعيم تقديمها لكنه حقق نجاحاً كبيراً.
شارك عادل في هذه التجربة كل من: يسرا، علاء ولي الدين، علاء مرسي، نبيل الهواري، مصطفى متولي، ومن تأليف بسام إسماعيل وبسيوني عثمان، ومن إخراج نادر جلال وكمال الحمصاني.
قد يعجبك: هل سيدخل رامي رضوان مجال الفن وينافس زوجته دنيا سمير غانم؟!
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
في السطور القادمة ستقدم "الخليج 365 " أبرز الأعمال التي تناولت هذه الفكرة، وقدمتها بشكل متقن حقق نجاحاً مميزاً تفاعل معه الجمهور.
أحمد حاتم يتألق في عمر أفنديمن أحدث الأعمال التي تناولت هذه الفكرة مسلسل عمر أفندي الذي دارت أحداثه حول 3 شخصيات أساسية، وهم: أحمد حاتم وآية سماحة ورانيا يوسف، وتشهد الأحداث سفر البطل أحمد حاتم عبر الزمن ليعود لفترة الأربعينيات ويكتشف العديد من الأسرار عن والده الراحل، والمفاجأة الكبرى عندما يقع في حب فتاة من العصر القديم وتلاحقه زوجته في هذا العصر، وتمنع هذا الزواج.
هذا العمل من بطولة: الفنان أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، محمد رضوان، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.
View this post on Instagram
A post shared by Ahmed Hatem | أحمد حاتم (@ahmedhatemomar)
صفارة أحمد أمينمسلسل الصفارة لأحمد أمين تم عرضه في رمضان 2023، وتناول فكرة السفر عبر الزمن عن طريق "صفارة توت عنخ آمون" التي صنعها الكهنة قديماً لتغيير واقعهم، واستخدمها أيضاً أحمد أمين لتغيير واقعة أكثر من مرة وبطرق مختلفة، لكنه اكتشف في النهاية أن الواقع الحقيقي المكتوب له هو الأفضل، وتخلل خلال العمل بعض المواقف المليئة بالفانتزيا التي تناسبت مع طبيعة المسلسل.
وشارك في بطولة مسلسل الصفارة عدد كبير من الفنانين، منهم: أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وهو من إخراج علاء إسماعيل.
الانتقال بين الزمن على طريقة دنيا سمير غانمقدمت دنيا سمير غانم تجربة فنية مختلفة في مشوارها الفني خلال مسلسل "جت سليمة"، وكانت تسافر عبر الزمن، وذلك من خلال عثورها سليمة على كتاب قديم ينقلها عبر الزمن إلى عصر مختلف، وتعيش مغامرات عديدة فيه.
وشارك في بطولة مسلسل رمضان جت سليمة كل من: دنيا سمير غانم، محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، خالد الصاوي، مايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي.
يوسف الشريف يقدم رؤية مستقبليةاعتاد الفنان يوسف الشريف أن يغرد منفرداً خارج الصندوق في أعماله الفنية، ويُعتبر مسلسل "النهاية" واحداً من الأعمال التي حققت نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وقدم رؤية افتراضية نحو المستقبل دارت أحداثه بشكل افتراضي حول نهاية العالم عام 2120، وشاركه هذا العمل: سهر الصايغ وسوسن بدر وعمرو عبد الجليل ومحمد لطفي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.
أبرز أعمال السينما التي انتقلت عبر الزمنالأعمال السينمائية أيضاً قدمت هذه الفكرة في أكثر من عمل فني لعل أبرزها "سمير وشهير وبهير"، ودرات أحداثه حول 3 إخوة يسافرون عبر الزمن إلى السبعينيات عن طريق آلة زمن اخترعها دكتور الجامعة الذي يدرس لهم في كلية الهندسة، وهناك يبحثون عن الدكتور ليساعدهم في العودة لزمنهم من جديد، وعلى الرغم من كل محاولاتهم لكنهم في نهاية العمل يُفاجئون بعودتهم لزمن الفراعنة.
وشارك في بطولة فيلم سمير وشهير وبهير كل من: أحمد فهمي، هشام ماجد، شيكو، دلال عبدالعزيز، محمود الجندي، هناء الشوربجي، إيمي سمير غانم، سلوى عثمان، شريف رمزي، إنجي وجدان، رحمة حسن، حسن عبد الفتاح، ومن تأليف أحمد فهمي، وهشام ماجد، وإخراج معتز التوني.
قدم فيلم رسالة إلى الوالي لعادل إمام فكرة السفر عبر الزمن، ولكن من منظور تاريخي، حيث دارت أحداثه حول حرفوش بن برقوق الذي سافر عام 1807 إلى القرن العشرين حاملاً رسالة لإنقاذ مدينته، وعلى الرغم من أن الفيلم كان بعيداً تماماً عن الأجواء الكوميدية التي اعتاد الزعيم تقديمها لكنه حقق نجاحاً كبيراً.
شارك عادل في هذه التجربة كل من: يسرا، علاء ولي الدين، علاء مرسي، نبيل الهواري، مصطفى متولي، ومن تأليف بسام إسماعيل وبسيوني عثمان، ومن إخراج نادر جلال وكمال الحمصاني.
قد يعجبك: هل سيدخل رامي رضوان مجال الفن وينافس زوجته دنيا سمير غانم؟!
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».