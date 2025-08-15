محمود سعد بعد ظهور نتيجة تحاليل أنغام: تتحسن يوميًا وتجاوزت أصعب مرحلة بشجاعة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 11:10 صباحاً - في رسالة محمّلة بالود والاطمئنان، طمأن الإعلامي محمود سعد جمهور النجمة أنغام على حالتها الصحية، مؤكدًا أنها تتحسن يومًا بعد يوم، وأن نتائج تحاليلها الطبية تشير إلى تقدم واضح، لكن مرحلة الخروج من المستشفى لم تحن بعد. وأوضح أن العملية التي خضعت لها لم تكن سهلة، لكنها عبرت أصعب مراحلها بشجاعة.

وقال سعد عبر صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك: "عدد كبير جداً من رسائل الصفحة الفترة دي من جمهور أنغام اللي عايز يتطمن عليها، والحقيقة إن محبتكم واصلة وفارقة جداً جداً. الحمد لله أنغام بتتحسن وأرقام تحاليلها في تحسن، لكن لسه ماوصلتش للمرحلة اللي تقدر تخرج بيها من المستشفى ولسه الألم الشديد".

وأضاف: "العملية ماكانتش سهلة، وهي الحمد لله اجتازت فترة صعبة. دعواتكم ربنا يهون الفترة الجاية، وتخرج وترجع بالسلامة قريب إن شاء الله".

وعلى مدار الأيام الماضية، تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى مساحة دعاء ودعم لأنغام، حيث بادر محبوها من مختلف البلدان بنشر صورها ورسائل المحبة على حساباتهم، مرفقين كلمات الأمل والرجاء بأن تعود قريبًا إلى جمهورها وفنها الذي اشتاق إليها.

الحالة الصحية لأنغام تشهد تحسنًا كبيرًا

موعد خروجها من المستشفى لم يُحدد بعد

ومن جانبه، كشف الموسيقار محمد علي سليمان، لـ"الخليج 365"، حقيقة تلك الأنباء المتداولة، مؤكدًا أن الحالة الصحية لابنته أنغام تشهد تحسنًا كبيرًا، بعد خضوعها لجراحة قبل أيام، ولازالت تتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى، متابعًا "أتواصل مع ابنتي بشكلٍ يومي، للاطمئنان عليها، وهي بخير، وهناك مؤشرات إيجابية حول صحتها، خاصة وأنّ العملية الجراحية تكللت بالنجاح".

وعن الأنباء المتداولة حول تراجع مستوى المناعة لديها، قال: "ليست لديّ معلومة بهذا الأمر، لكن مؤكد أن حالتها تشهد تحسنًا، وفقًا لتواصلي معها يوميًا، وموعد خروجها من المستشفى لم يُحدد بعد"، مُعربًا عن آماله بالتوقف عن ترويج أي أخبار مغلوطة وغير مؤكدة، حتى لا تثير القلق والخوف بين عائلتها.

يُشار إلى أن الإعلامي محمود سعد حرص على أن يطمئن جمهور أنغام بصفته صديقاً مقرباً منها وأسرتها، وكتب منذ أيام منشوراً على فيسبوك قال فيه: "طلبتم مني أطمنكم على صحة انغام. هي الحمد لله بخير وبتتعافى بشكل كويس جداً في المستشفى. في مواقع نشرت أنها في عزل بسبب ضعف المناعة وده مش صحيح إطلاقاً. هي في غرفة عادية ومعاها عمر ابنها وزي ما قلتلكم العملية كانت الحمد لله موفقة جداً. دعواتكم إن ربنا يتم شفاها وتخرج قريب من المستشفى. وإن شاء الله أطمنكم عليها أول بأول".

على جانب آخر أكد شقيقها خالد سليمان استقرار حالتها الصحية، وأوضح أنها حالياً تخضع لمراقبة طبية دقيقة للاطمئنان على نجاح العملية وعدم حدوث أي مضاعفات، وقال إنه من المفترض أن تعود لمصر في أقرب وقت، وقال والدها الموسيقار محمد علي سليمان إنه يتواصل مع ابنته بشكل يومي، وأكد أن هناك مؤشرات إيجابية حول صحتها، خاصة أن العملية الجراحية تكللت بالنجاح.

يُشار إلى أن أنغام قامت باستئصال كيس حميد موجود على البنكرياس من خلال منظار طبي في ميونخ بألمانيا، وأكد الأطباء أن هذا الأمر لا يشكل أي خطورة على حياتها، وبعد أيام خضعت لجراحة ثانية لاستئصال باقي الكيس وجزء من البنكرياس حتى تستكمل حياتها من جديد بشكلٍ طبيعي، لكنها ستخضع لمتابعة طبية دقيقة على فترات.

يُذكر أن أنغام تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، وقد أثارت حالتها الصحية موجة من القلق والدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً بعد غيابها عن الساحة الفنية في الأيام الأخيرة.

