زهرة عرفات تثني على الطفلة ترف العبيدي.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 أغسطس 2025 03:59 مساءً - نشرت الفنانة زهرة عرفات فيديو من كواليس مسلسل "أمي" الذي جمعها مع الفنانة والطفلة ترف العبيدي، وأثنت على أدائها المميز وقالت إنها نجمة قادمة بعالم الدراما، حيث استطاع مسلسل أمي أن يحقق Top1 في دول الخليج وبعض الدول العربية على منصة شاهد، كما استطاع أن يكون من المسلسلات الأكثر متابعة وتداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض حلقته الأولى.

وعلقت زهرة عرفات على كواليس الفيديو لمشاهد ظهرت فيها الطفلة ترف وكتبت: "كلمة إبداع شوية في حقها، المبدعة والنجمة القادمة بقوة". وتفاعلت معها الطفلة ترف وكتبت "الحب خالة غريبة".

قصة مسلسل "أمي" وأبطال العمل

مسلسل "أمي" هو النسخة العربية من مسلسل تركي، وهو من بطولة الفنان: تركي اليوسف، العنود سعود،، رنا جبران، ⁠⁠سناء بكر يونس، فايز بن جريس، ⁠⁠نايف الظفيري، ترف العبيدي، ريم العلي، همس بندر، أسمهان توفيق، ليلى السلمان، بدر محسن، عزيز بحيص، أبرار فيصل، عبد العزيز المبدل، نذير غليون، غادة الملا، لطيفة المجرن، طيف سعد، متعب القميزي، مروة علي، نغم المالكي، ونور حسين.

وتدور أحداث العمل حول الطفلة "بسمة" التي تتعرض للعنف المنزلي والإهمال من قبل والدتها، وتلاحظ ذلك معلمتها "مريم"، فتساعدها بالهروب معها وتربيتها لمنحها حياة أفضل، لكنها تواجه العديد من الصعاب وتحاول "مريم" أن تنشيء علاقة قوية مع بسمة، وتكافح إلى جانبها لتحريرها من دائرة الألم والعنف، مما يحدث تحولًا كبيرًا في حياة الطفلة ويمنحها الأمل في مستقبل أفضل وتتوالى الأحداث.

آخر أعمال زهرة عرفات

وكان آخر عمل قدمته الفنانة زهرة عرفات للمسرح مسرحية "مسكون ليلى" من بطولة الفنان ناصر بن ثاني، حسن البلام،، محمد الرمضان، فهد البناي، علي الحسيني، عبدالله العصيمي، نايف العنزي، هيفاء ناصر، عبير فهد.

