إثباتات المعرفة الصفرية قد تحمي الخصوصية وتكافح المخالفين في الوقت نفسه

تام شمس - الأربعاء 20 أغسطس 2025 06:33 مساءً - قالت الذراع الاستثمارية للعملات المشفرة التابعة لشركة رأس المال المغامر Andreessen Horowitz إن تقنيات التشفير الحديثة مثل إثباتات المعرفة الصفرية (ZK-proofs) قادرة على حماية خصوصية المستخدمين وفي الوقت ذاته تمكّن السلطات من ملاحقة الجهات السيئة.

وفي تقرير صدر يوم الثلاثاء، أوضح كل من الشريك في سياسات a16z Crypto آيدن سلافين والمستشار القانوني ديفيد سفيردلوف أن إثباتات المعرفة الصفرية، التي تسمح بالتحقق من صحة البيانات من دون الكشف عن أي معلومات خاصة تفصيلية، لديها "أكبر الإمكانات" عبر إظهار مصدر الأموال من دون الإفصاح علنًا عن معلومات خاصة.

وجاء تقريرهما بعد أسبوعين فقط من إدانة رومان ستورم، المؤسس المشارك لخدمة خلط العملات المشفرة Tornado Cash، بجرائم تتعلق بالتآمر لتشغيل خدمة تحويل أموال غير مرخّصة. وقد جادل المدّعون بأن خدمات الخلط التي تخفي مصدر الأموال تساعد في تسهيل الأنشطة الإجرامية عبر إتاحة وسيلة لإخفاء العائدات غير المشروعة.

وقال سلافين وسفيردلوف: "إذا تمكن المستخدمون من تقديم مثل هذه الإثباتات عند تحويل العملات المشفرة إلى عملات ورقية، فإن نقاط الصرف ستحصل على ضمانات معقولة بأن العملات لم تأتِ من عائدات إجرامية، بينما يتمكّن المستخدمون من الحفاظ على خصوصية معاملاتهم على السلسلة".

تطبيقات متنوعة لإثباتات المعرفة الصفرية

أضاف الباحثان أن لإثباتات المعرفة الصفرية استخدامات أوسع من المجال المالي وحده، إذ يمكن الاستفادة منها في الحياة اليومية لإثبات حقائق مثل المواطنة.

وأوضحا: "باستخدام إثبات المعرفة الصفرية، يمكن للشخص أن يثبت هذه الحقيقة لشخص آخر من دون الحاجة إلى الكشف عن بطاقة هوية أو جواز سفر أو شهادة ميلاد أو غيرها من المعلومات". وأضافا: "يسمح الإثبات بالتأكد من صحة المعلومة من دون كشف تفاصيل أخرى مثل العنوان أو تاريخ الميلاد أو تلميحات كلمات المرور التي قد تعرض الخصوصية للخطر".

كما عبّرت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هيستر بيرس عن موقف مشابه في الرابع من أغسطس خلال مؤتمر "علم البلوكشين"، حيث شددت على ضرورة حماية التقنيات التي تصون الخصوصية.

التكنولوجيا جاهزة للاعتماد على نطاق أوسع

ورغم أن المنتقدين غالبًا ما يثيرون المخاوف بشأن قابلية التوسع في تقنيات التشفير المخصصة للخصوصية، فإن التطورات مثل خفض العبء الحسابي تجعلها أكثر عملية للتطبيق على نطاق واسع، بحسب سلافين وسفيردلوف.

وقالا: "يواصل خبراء التشفير والمهندسون ورواد الأعمال تحسين قابلية التوسع وسهولة الاستخدام لإثباتات المعرفة الصفرية، ما يجعلها أداة فعالة لتلبية متطلبات إنفاذ القانون مع الحفاظ على الخصوصية الفردية".

وكان تقرير الحكومة الأمريكية في يوليو حول العملات المشفرة قد أشار إلى إثباتات المعرفة الصفرية كوسيلة لحماية خصوصية المستخدم مع تمكين عمليات التدقيق. كما تعتمد سلسلة الكتل الخاصة ببنك JPMorgan، المعروفة باسم Nexus، هذه التقنية في تسويات النقد المرمّز ورسائل البنوك البينية.

تقنيات أخرى تستحق الاستكشاف

إلى جانب إثباتات المعرفة الصفرية، أشار الباحثان إلى تقنيات أخرى جديرة بالاهتمام، مثل التشفير المتماثل (Homomorphic Encryption)، الذي يسمح باستخدام أجزاء من البيانات مثل الأرقام من دون فك تشفير المعلومات الخاصة الأخرى مثل الأسماء.

كما أشارا إلى إمكانية استخدام الحوسبة متعددة الأطراف (Multiparty Computation)، التي تمكّن عدة أطراف من إجراء عمليات حسابية بشكل مشترك من دون كشف بياناتهم الخاصة لبعضهم البعض، والخصوصية التفاضلية (Differential Privacy)، التي تضمن أن البيانات المجمعة مثل الاستطلاعات لا يمكن استخدامها للتعرف على الأفراد.

واختتما بالقول: "التقنيات الجديدة من التلغراف والهاتف إلى الإنترنت لطالما أثارت قلقًا متجددًا بشأن تلاشي الخصوصية. ولم تكن تقنية البلوكشين استثناءً، حيث يُساء فهم الخصوصية فيها إما باعتبارها مستوى خطيرًا من الشفافية، أو كملاذ للجريمة".