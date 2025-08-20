تراجع اهتمام البحث على Google بعبارة "موسم العملات البديلة" بأكثر من 50% خلال أسبوع

تام شمس - الأربعاء 20 أغسطس 2025 06:33 مساءً - شهد الاهتمام العالمي بالبحث عن العملات البديلة تراجعًا ملحوظًا هذا الأسبوع، مع استمرار البيتكوين والعملات البديلة في التصحيح على مدى الأيام الستة الماضية، وفقًا لبيانات جديدة.

انخفضت عمليات البحث العالمية عن مصطلح "موسم العملات البديلة" إلى مستوى 45 يوم الثلاثاء، مقارنة بذروة بلغت 100 قبل أسبوع فقط في 13 أغسطس، أي قبل يوم من وصول سعر البيتكوين (BTC) إلى قمة جديدة عند 124,128 دولارًا وسط موجة ارتفاع أوسع في سوق الكريبتو.

بلغ معدل البحث عن "موسم العملات البديلة" 45، بناءً على بيانات اتجاهات جوجل لـ 90 يومًا. المصدر: Google Trends

كان ذلك قبل أسبوع فقط عندما بلغ البحث عن مصطلح "Altcoin" أعلى مستوياته منذ عام 2021، فيما سجل الاهتمام بـ"إيثريوم" ذروته خلال عامين.

صعود قصير الأجل للعملات البديلة

تزامن هذا الارتفاع مع قفزة دوجكوين (DOGE) وريبل (XRP) بنحو 19% خلال الأسبوعين السابقين لـ13 أغسطس، قبل أن يتخليا عن معظم مكاسبهما حيث انخفض كل منهما بنحو 11% خلال الأيام السبعة الماضية، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

وتساءل الاقتصادي أليكس كروغر عن هذه القفزة القصيرة في عمليات البحث، إذ كتب لمتابعيه على منصة X يوم الثلاثاء: "هل كانت عضوية أم مصطنعة عبر الروبوتات؟"، مضيفًا: "أشك في دقة هذه البيانات، فالقفزة حادة وقصيرة".

غالبًا ما يتابع متداولو الكريبتو اتجاهات البحث لمصطلحات مثل "موسم العملات البديلة" و"بيتكوين" لقياس اهتمام المستثمرين الأفراد ومؤشرات الـFOMO، إذ يمكن لهذه الاتجاهات أحيانًا أن تشير إلى اقتراب السوق من قمة محلية.

هل ما زال الاهتمام بالبحث مؤشرًا مهمًا؟

اقترح بعض المحللين وجود عوامل أخرى. المحلل كريستيان كيفوي كتب في منشور على X يوم الثلاثاء أن مصطلح "Altseason" تم الترويج له مؤخرًا من قبل بورصات كبرى مثل Coinbase، ما قد يكون وراء الزيادة الأخيرة في عمليات البحث.

وفي تقرير شهري صادر يوم الخميس، كتب ديفيد دوونغ، رئيس الأبحاث العالمية في Coinbase Institutional: "نعتقد أن ظروف السوق الحالية توحي باحتمال التحول إلى موسم كامل للعملات البديلة مع اقترابنا من سبتمبر".

لكن كيفوي أشار أيضًا إلى أنه لم يعد متأكدًا من مدى أهمية هذا المؤشر للسوق، قائلاً: "برأيي، لم يعد قراءة جيدة لحالة دورة الكريبتو".

وكرر متداولون آخرون شكوكًا مشابهة، لافتين إلى أن وجود صناديق ETF للبيتكوين والإيثريوم، بالإضافة إلى الشركات العامة التي تحتفظ بالكريبتو، يوفّر للمستثمرين الآن طرقًا بديلة للتعرّض للسوق.