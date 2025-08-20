تعرفوا إلى أبرز الفنانين المشاركين بمهرجان الطار على مدى 4 أيام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 أغسطس 2025 03:59 مساءً - تستعد العاصمة السعودية الرياض للنسخة الأولى من "مهرجان الطار"، الذي تنظمه هيئة الموسيقى من 20 إلى 23 أغسطس 2025، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في منطقة البوليفارد، ويأتي ذلك بالتزامن مع بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

وشارك حساب هيئة الموسيقى بوستر عن الفنانين المشاركين بالمهرجان وكتب: "في الليلة الأولى من مهرجان الطار أنت على موعد مع تهاني السلطان ليلة 20 أغسطس"، كما نشر الحساب بوستر آخر وعلق وكتب: "أنت على موعد مع دحوم الطلاسى 20 أغسطس فى الليلة الأولى من مهرجان الطار!".

ويُقام "" احتفاءً بالموروث الموسيقي السعودي وتمكينًا لمُختلف الجماهير من الاستمتاع بحدث موسيقي فريد يرتكز فيه الاهتمام على آلة الطار وجماليات إيقاعاتها، انطلاقًا من المكانة المحورية التي يشغلها إيقاع الطار في الموسيقى السعودية.

ويشارك في المهرجان على مدى 4 أيام مجموعة من الفنانين لتقديم أعمال فنية، إلى جانب أنشطة مصاحبة مُثرية لتجارب الزوار، مثل منطقة السوق المستوحاة من سوق الحلة للآلات الموسيقية التي يُمكن للزوار فيها شراء الآلات الموسيقية ومشاهدة صناعتها بشكل مباشر بأيدي الحرفيين.

ويضم أيضًا تجارب تفاعلية تمكّن الجمهور من اكتشاف القيمة الموسيقية لآلة الطار وإيقاعاتها عن قرب وبشكلٍ تفاعلي، إضافةً لأركان التصوير التي تمنح الزوار فرصة توثيق لحظاتهم في أجواء فنية نابضة بالحياة.

ويُعد المهرجان نافذة فنية وثقافية لدعم المواهب المحلية، وإبراز الثقافة الموسيقية السعودية وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي، إلى جانب ترسيخها في المشهد الثقافي الإقليمي والدولي، وتقديم تجارب ملهمة للجماهير من داخل المملكة وخارجها.

الفنانون المشاركون بمهرجان الطار

سيشارك في الليلة الأولى من مهرجان الطار بتاريخ 20 أغسطس الفنانة تهاني السلطان والفنان دحوم الطلاسى.

أما الليلة الثانية 21 أغسطس سيكون الفنان إبراهيم السلطان والفنانة رحاب الشمراني.

أما الليلة الثالثة بتاريخ 22 أغسطس الفنان تركي الجازع والفنانة خديجة معاذ.

أما الليلة الرابعة بتاريخ 23 أغسطس سيكون للفنانة همس فكري والفنان إبراهيم الحكمي.

