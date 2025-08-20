خبر مؤلم يطرق أبواب رابح صقر

فُجع الفنان السعودي رابح صقر بوفاة ابن شقيقته، إذ أعلن الخبر الصادم عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” .

وكتب صقر بكلمات مؤثرة: “لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقل إلى رحمة الله ابن أختي، الابن أحمد بن عبدالرحمن الصقر، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.”

وقد تفاعل المتابعون بشكل واسع مع منشور الفنان، حيث غمرت صفحاته رسائل التعزية والدعوات بالرحمة للفقيد والصبر والسلوان لعائلته.