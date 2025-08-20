عمرو دياب يلتقي جمهوره في بيروت بـ٣٠ آب… حفل ضخم من تنظيم Venture Lifestyle

- 1/2
يستعد النجم العربي، عمرو دياب، لإحياء واحدة من أبرز حفلات صيف ٢٠٢٥ في لبنان، وذلك في ٣٠ آب على واجهة بيروت البحرية.
الحفل الذي تنظّمه شركة Venture Lifestyle يشهد إقبالاً كبيراً وترقّباً واسعاً من جمهوره اللبناني والعربي.
سيطلّ “الهضبة” في ليلة استثنائية مقدّماً مزيجاً من أحدث أغنياته إلى جانب أعماله الكلاسيكية التي صنعت تاريخه، وسط ديكور ضخم وإضاءة متطورة تليق بمسيرته الأسطورية.
ليلة ٣٠ آب تبدو مرشّحة لتكون الحدث الفني الأبرز هذا الصيف في لبنان. البطاقات متوفرة عبر https://link.tickit.co/02mw.
