آن هاثاواي تسقط أثناء تصوير فيلم The Devil Wears Prada 2

آن هاثاوي تتعرض لموقف مُحرج

فيلم The Devil Wears Prada 2- 2006

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 01:10 مساءً - شهد موقع تصوير فيلم The Devil Wears Prada 2 حادثًا بسيطًا، أمس، بعدما سقطت النجمة الأميركية، البالغة من العمر 42 عامًا، إثر انكسار كعب حذائها وفقدان توازنها، أثناء نزولها على درج أحد المواقع في نيويورك.الحادثة رُصدت في صور من موقع العمل، حيث ظهرت آن هاثاواي بملابس أنيقة ضمّت تنورة سوداء، وقميصًا شفافًا منقوشًا فوق قميص أسود بلا أكمام، مع حذاء أسود عالي الكعب.ورغم السقوط، طمأنت هاثاواي فريق العمل والمشاهدين بابتسامة واسعة قائلة: "أنا بخير!" قبل أن تعانق زملاءها وتواصل التصوير.وأثارت صور سقوطتفاعلًا واسعًا بين مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت يترقب فيه الجمهور عرض الجزء الجديد الذي يعيد فريق الفيلم الكلاسيكي بعد نحو عشرين عامًا من نجاح النسخة الأولى.ويذكر أن الفيلم المنتظر، المقرر طرحه عالميًا في الأول من مايو 2026، تُعيدفيه تجسيد شخصية "آندي ساكس"، المساعدة الشابة في مجلة "Runway"، والتي قدمتها لأول مرة عام 2006 في العمل الأصلي المقتبس عن رواية لورين ويسبرغر.والجزء الثاني يشهد عودة نجوم العمل الأساسيين؛ ميريل ستريب، 76 عامًا، بدور "ميراندا بريستلي"، وإميلي بلانت، 42 عامًا، بدور "إيميلي تشارلتون"، وستانلي توتشي، 64 عامًا، بدور "نايجل"، إلى جانب وجوه جديدة مثل لوسي ليو، جاستن ثيرو، سيمون آشلي، كينيث براناه، وبولين شالاميت.صدر الجزء الأول من فيلم The Devil Wears Prada عام 2006 مستندًا إلى رواية بنفس الاسم للكاتبة لورين ويسبرغر، التي عملت مساعدة شخصية لآنا وينتور، رئيسة تحرير مجلة شهيرة آنذاك.الفيلم أخرجه ديفيد فرانكل، وحقق عند عرضه نجاحًا عالميًا كبيرًا بإيرادات تجاوزت 326 مليون دولار مقابل ميزانية إنتاج بلغت حوالي 35 مليون دولار فقط، ليصبح واحدًا من أنجح الأفلام المستندة إلى روايات معاصرة.نال الفيلم إشادة واسعة من النقاد، خاصة أداء ميريل ستريب الذي اعتُبر أيقونيًا، حيث حصلت على جائزة غولدن غلوب كأفضل ممثلة في دور رئيسي (كوميدي/موسيقي)، كما رُشحت للأوسكار عن نفس الدور. كذلك حصد الفيلم ترشيحين آخرين للأوسكار، أحدهما عن تصميم الأزياء الذي ساهم في إبراز عالم الموضة بكل تفاصيله.

