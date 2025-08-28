مسلسل فبراير الأسود.. القصة والممثلون وموعد العرض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 02:19 مساءً - يُعد مسلسل "فبراير الأسود" واحدًا من أبرز المسلسلات الخليجية المُرتقب عرضها خلال الفترة القليلة المُقبلة، لاسيما وأنّ العمل يُناقش قضية بارزة شغلت الرأي العام قبل أكثر من عِقدين من الزمان، داخل المجتمع السعودي، حيث يُجرى تناولها في إطار من الكوميديا نوعًا ما.
وظهر ناصر القصبي على البوستر الدعائي للمسلسل، وهو يرتدي عباءة خليجية فخمة وعقال، وفي النصف الثاني من الصورة ظهر على هيئة رجل بسيط يرتدي جلبابًا أزرق ويضع على رأسه طاقية بيضاء بسيطة وشالًا على الكتف، حيث روجت منصة "شاهد" لهذا العمل المرتقب، بالتزامن مع طرح البوستر عبر الحساب الرسمي لها على "انستغرام"، قائلة: "سجن.. حب.. نصب.. احتيال.. أسهم.. كوميديا.. قصة مميزة".
ونشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على منصة "X"، صورة تجمعه بالفنان ناصر القصبي، وعلق عليها بقوله: "مسرحية مهمة قريباً في موسم الرياض مع النجم الكبير ناصر القصبي"، ومن المتوقع الكشف عن تفاصيل المسرحية خلال الفترة المقبلة.
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh)
كما يترقب طرح فيلم "The 7 dods" المُقرر طرحه في صالات السينما خلال الفترة المقبلة، والذي يُعد أضخم فيلم في تاريخ السينما العربية، حيث بلغت تكلفة ميزانية إنتاج الفيلم 40 مليون دولار، وجرى تصويره بالكامل في المملكة العربية السعودية، والفيلم بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، منة شلبي، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب، هالة صدقي. وأيضاً ظهور عدد كبير من الفنانين العالميين كضيوف شرف خلال أحداث الفيلم، ومن أبرزهم نجم سينما بوليوود سلمان خان.
قصة مسلسل "فبراير الأسود"وتدور أحداث المسلسل، حول "سعود - ناصر القصبي" الذي يخرج من السجن، ويُقرر الدخول إلى عالم الخداع مرة أخرى، لكن هذه المرة عبر سوق الأسهم، وسرعان ما تتصاعد ثروته ويحقق أرقامًا هائلة، إلى أن يضرب انهيار السوق السعودي بين عامي 2004 و2006 ويقلب الموازين، حيث تتصاعد الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق الذي لا يخلو من الكوميديا.
أبطال مسلسل "فبراير الأسود"ويُشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ناصر القصبي، كلّ من: بشير الغنيم، سناء بكر يونس، جنات رحبيني، حبيب الحبيب، خالد الفراج، يزيد المجيول ولولو التميمي وغيرهم، والعمل تأليف ناصر العزاز، وإخراج عمرو صلاح.
موعد عرض مسلسل "فبراير الأسود"ومن المُقرر عرض مسلسل "فبراير الأسود" عبر منصة "شاهد" فقط وحصريًا، حيث بدأت الترويج للعمل بشكلٍ رسمي قبل أيامٍ قليلة، وإطلاق البوسترات الدعائية لنجوم المسلسل، فضلًا عن الكشف على البوستر الرسمي، تمهيدًا لإزاحة الستار عن أولى حلقات المسلسل قريبًا، حيث إنه مكون من 10 حلقات فقط.
وظهر ناصر القصبي على البوستر الدعائي للمسلسل، وهو يرتدي عباءة خليجية فخمة وعقال، وفي النصف الثاني من الصورة ظهر على هيئة رجل بسيط يرتدي جلبابًا أزرق ويضع على رأسه طاقية بيضاء بسيطة وشالًا على الكتف، حيث روجت منصة "شاهد" لهذا العمل المرتقب، بالتزامن مع طرح البوستر عبر الحساب الرسمي لها على "انستغرام"، قائلة: "سجن.. حب.. نصب.. احتيال.. أسهم.. كوميديا.. قصة مميزة".
https://www.instagram.com/p/DNyK5amXC3S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DNyK5amXC3S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DNyK5amXC3S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
هل يتشابه "فبراير الأسود" مع فيلم خالد صالح؟وأثيرت حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، صاحب طرح البوستر الرسمي للعمل، حيث زعم البعض أن هناك تشابهًا بين المسلسل، والفيلم الذي سبق وقدّمه الفنان خالد صالح، بالاسم ذاته، عام 2013، حيث نفى المركز الإعلامي للشركة المنتجة، المزاعم المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، إذ أنّ الموضوع يختلف بشكلٍ كلّي.
نشاط فني لـ ناصر القصبي في السينما والمسرحوفي سياق آخر، يعيش الفنان ناصر القصبي، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، لاسيما على مستوى السينما والمسرح، حيث سيُشارك في النسخة المقبلة من موسم الرياض، بمسرحية جديدة، حسبما كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.
ونشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على منصة "X"، صورة تجمعه بالفنان ناصر القصبي، وعلق عليها بقوله: "مسرحية مهمة قريباً في موسم الرياض مع النجم الكبير ناصر القصبي"، ومن المتوقع الكشف عن تفاصيل المسرحية خلال الفترة المقبلة.
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh)
مسرحيه مهمه قريباً في موسم الرياض مع النجم الكبير ناصر القصبي 🇸🇦🔥❤️ pic.twitter.com/u475O6jG0t— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 9, 2025
كما يترقب طرح فيلم "The 7 dods" المُقرر طرحه في صالات السينما خلال الفترة المقبلة، والذي يُعد أضخم فيلم في تاريخ السينما العربية، حيث بلغت تكلفة ميزانية إنتاج الفيلم 40 مليون دولار، وجرى تصويره بالكامل في المملكة العربية السعودية، والفيلم بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، منة شلبي، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب، هالة صدقي. وأيضاً ظهور عدد كبير من الفنانين العالميين كضيوف شرف خلال أحداث الفيلم، ومن أبرزهم نجم سينما بوليوود سلمان خان.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».