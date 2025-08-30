الخليج 365 تلتقي صانعات الفيلم السعودي "هجرة" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 01:02 مساءً - يعتبر الفيلم السعودي "هجرة" من أهم وأبرز الأعمال العربية المشاركة في الدورة الحالية من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وعلى هامش العرض الخاص للفيلم التقت "الخليج 365" بمخرجته شهد أمين وبطلات العمل، حيث عبرن عن اعتزازهن بالمشاركة في هذا المحفل العالمي، وتحدثن عن كواليس التصوير والتحديات التي واجهتن أثناء التصوير.

فريق الفيديو

أجرى اللقاء: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

أعده للنشر: محمد المعصراوي

صعوبات واجهت بطلات العمل

في البداية أكدت الفنانة خيرية نظمي أن الشخصية التي قدمتها كانت مليئة بالتفاصيل الصعبة التي تحتاج لتركيز كبير، ووجود المخرجة شهد أمين وتدريباتها المستمرة ساعدتها كثيرا لإتقان تفاصيل الشخصية وأبعادها النفسية، وقالت أيضاً أن الصعوبات لم تقتصر على دراسة الشخصية، لكن وجود عواصف رملية قوية كانت تجعلها تشعر بالانزعاج في الوقت الذي من المفترض أن تتقمص فيه الشخصية بدقة، وعلى الرغم من صعوبة العواصف لكنها كانت تعطي واقعية للتصوير.بطلتا العمل، رغد بخاري ولمار فادن، تحدثتا عن هذه التجربة المميزة في مشوارهما الفني، مؤكدتين على أن الوصول للمشاركة في مهرجان فينيسيا كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لهما، وتحدثت رغد عن شخصية سارة التي قدمتها خلال أحداث العمل وقالت أنها كانت شخصية لها قرارات صارمة وحادة لكن في نفس الوقت تشعر بالقرب منها، مشيرة إلى أن أغلب الفتيات اللاتي سيشاهدن الفيلم سيشعرن بقربها منهن.

أما لمار فادن، فأكدت أن شخصية جنى التي قدمتها خلال العمل كانت مليئة بالمشاعر المختلفة، وقالت أن صعوبة العمل بالنسبة لها كانت بسبب تعبير الفيلم عن زمن مختلف تماماً عن الذي نعيشه الآن.

رؤية خاصة لمخرجة العمل

قصة فيلم هجرة

قدمت المخرجة شهد أمين تجربة خاصة في هذا الفيلم، وأكدت أنها قامت بالتصوير في أجزاء كثيرة بالمملكة العربية السعودية ، وبعرض هذا العمل فيسيتيح للعالم التعرف على طبيعة المملكة وتضاريسها وطبيعتها الجبلية، وأشارت إلى أن هدفها في هذا العمل هو عرض نماذج مختلفة للنساء السعوديات من أجيال مختلفة واستعراض طريقة نظرتهم للحياة.قد ترغبين في معرفة اليوم الثاني من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي .. الفيلم السعودي "هجرة" حاضر بقوةتتلخص قصة فيلم "هجرة" حول الرابطة التي تنشأ بين أجيال مختلفة من النساء السعوديات خلال رحلة عبر الصحراء إلى مكة. عندما تختفي الحفيدة الكبرى، تسافر الجدة شمالًا بحثًا عن المراهقة المفقودة.

ويدور الفيلم حول جنى، البالغة من العمر 12 عامًا، التي تنطلق في رحلة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج مع جدتها الصارمة ستي وشقيقتها المتمردة سارة، البالغة من العمر 18 عامًا. ولكن قبل وصولهن إلى وجهتهن، تختفي سارة، ما يُجبر جنى وستي على البحث عنها في رحلة محمومة وعاجلة.

وخوفًا من اكتشاف والد سارة للحقيقة، تُغامر ستي وجنى بكل ما أوتيتا من قوة، مصممتين على كشف سبب اختفاء سارة. تمتد رحلتهما من جنوب المملكة العربية السعودية إلى حدودها الشمالية، عابرتين طرق الحج القديمة، ومواجهتين غرباء، ومناظر طبيعية قاسية، وأسرارًا عائلية دفنت منذ زمن طويل.

ومع ازدياد تقاربهما، تبدأ جنى في كشف قصص من ماضي ستي الغني والمعقد. يكشف البحث عن سارة عن خلافات عميقة بين الأجيال بين نساء عائلتيهما. وبينما تبدأ رحلتهما القاسية في عكس تجارب الحج الروحية، قد تجد جنى وستي شيئًا أقوى من المصالحة.

أبطال فيلم "هجرة" السعودي

مشاركة سعودية تحظى باهتمام خاص

يشارك في بطولةالسعودي كل من خيرية نظمي، نواف الظفيري، لمار فدان، براء عالم، رغد بخاري، عبدالسلام الحويطي، ومن تأليف وإخراج شهد أمين.إليكَ هذا الخبر: مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تشارك بـ 5 أفلام في مهرجان فينيسيا الـ82

فيلم "هجرة" يُعد أبرز المشاركات التي تحظى باهتمام خاص هذا العام، بعدما استطاعت مخرجته السعودية شهد أمين، أن تثبت نفسها كواحدة من أبرز المخرجات الصاعدات؛ بفضل أسلوبها السينمائي المتفرد، والفيلم يحظى بدعم صندوق البحر الأحمر، ويُعرض ضمن برنامج "فينيسيا سبوتلايت"، في عودة جديدة لأمين إلى المهرجان بعد نجاح عرض فيلمها الروائي الأول "سَعَف" عام 2019 على أرض ليدو.

وتستمر فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، خلال الفترة من 27 أغسطس وحتى 6 سبتمبر 2025، تحت إشراف "La Biennale di Venezia" وبإدارة الناقد الإيطالي البارز ألبرتو باربيرا. الدورة الحالية، على غرار سابقاتها، تمزج بين البُعد الصناعي والإبداع الفني والتجريب، كما تشهد إعادة إحياء قسم "فينيسيا كلاسيك"، المخصص لترميم واستعادة أفلام شكلت علامة فارقة في ذاكرة الأجيال السينمائية.

