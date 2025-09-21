نبيلة عبيد تحصل على تكريم مميز من الموريكس دور 2025

نبيلة عبيد تحصد الموريكس التكريمي كممثلة عربية

نبيلة عبيد صاحبة المسيرة الفنية المختلفة

النجوم على السجادة الحمراء لحفل الموريكس دور

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 11:09 مساءً - انطلق مساء اليوم حفلفي كازينو لبنان حيث أطلّ العديد من النجوم على السجادة الحمراء قبيل وقت وجيز من بدء الحفل وتسليم الجوائز والتكريمات. وتحمل هذه الدورة شعارًا بعنوان " 25years, New Dawn... Bright Future ..25 عاماً، فجر جديد... مستقبل مشرق".وخلال الحفل تم تكريم "نجمة مصر الأولى" الفنانةبجائزة "الموركس التكريمي لممثلة عربية" عن مجمل أعمالها ومسيرتها الفنية؛ والذي يعُد التكريم الثاني لها من خلال الموريكس دور.أعربت النجمةعن سعادتها وذلك بعد تكريمها بجائزة مميزة وهي "الموريكس التكريمي لممثلة عربية" وذلك عن مجمل مسيرتها، وخلال استلامها الجائزة تأثرت نبيلة عبيد معبرة عن مدى سعادتها بالتكريم، حيث قالت : "طبعًا قلبي بيدق أوي، وهذه المرة الثانية التي أُكرم فيها من الموريكس دور منذ 21 عامًا إذ كرمت في العام 2004".وأكملت نبيله عبيد " أنا بحب لبنان جدًا وشعب لبنان بيحبني كثيرًا، انا في البدايات عملت مسيرة فنية في مصر، وجيت عملت مسيرة فنية أخرى فى لبنان واحتكيت بالشعب اللبناني وحسيت بيهم وأخذت منهم وتأثرت بهم كثيرًا وبطباعهم ".تألقت الفنانةعلى مدار مسيرتها الفنية مقدمة للفن والسينما العربية باقة من أجمل الأعمال التي لاقت إعجاب الجمهور واستحسان النقاد، محققة من خلال أفلامها إيرادات كبيرة في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين.وقد تعددت الأدوار والشخصيات التي قدمتها خلال رحلتها في السينما حيث لم تقتصر على أداء نوع واحد أو شخصية واحدة وإنما تنوعت الأدوار فشملت الأم والابنة والمدرسة والزوجة وسيدة الأعمال والشرطية والخادمة والمدمنة والراقصة والقاتلة واللصة والمجندة من قبل المخابرات وغيرها من الأدوار حيث كانت نصيرًا للكثير من القضايا الإنسانية وقضايا المرأة وكاشفا للفساد في المجتمع ويعد دور الأم الذي أدته في فيلم "العذراء والشعر الأبيض" من أهم وأروع أدوار الأمومة في تاريخ السينما المصرية، ومن أبرز أعمالها : "هدى ومعالي الوزير، كشف المستور، عتبة الستات، المرأة والساطور، امرأة تحت المراقبة، مفيش غير كده، العصابة" وغيرها الكثير من الأعمال.أطلعوا على انطلاق حفل الموريكس دور بحضور حشد من النجوم.. ووسام حنا مقدم الحفلوقد حضر حفلاليوم العديد من النجوم والمشاهير أبرزهم نقيب الفنانين اللبنانيين نعمة بدوي والفنانين ريتا حايك، نبيلة عبيد، ورد الخال، بيسان اسماعيل، باسكال صقر، مادونا، محمد فضل شاكر وزوجته، وملكة جمال لبنان ندى كوسا، والمخرجة ميرنا خياط.وقد جاءت إطلالاتهم مبهرة وهي عادة دأب عليها حضور الموريكس دور الذي تتجه الأنظار إليه ليس فقط كمحطة تكريمية للإنجازات والإبداعية الفنية إنما كمحطة تبرز فيها الأناقة والتميز للنجمات الحاضرات من خلال إطلالاتهن المميزة التي تخطف الأنظار. وقد عبّر النجوم على السجادة الحمراء في لقاءات مع الوسائل الإعلامية على أهمية المهرجان بالنسبة لهم الذي يأتي تتويجًا لجهودهم وأعمالهم الفنية وللجمهور أيضًا الذي بات يترقبه كمحطة ثابتة سنويًا. ووحه النجوم تحية شكر لمؤسسي الجائزة الشقيقين الطبيبين زاهي وفادي حلو على جهودهما الدائمة في هذا المجال.