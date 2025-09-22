احتفال الجالية الباكستانية بجدة باليوم الوطني السعودي وتوقيع اتفاقية الدفاع

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أقامت الجالية الباكستانية بمدينة جدة حفل عشاء فخم الليلة، احتفالاً بتوقيع اتفاقية الدفاع السعودية الباكستانية وبمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. حضر الحفل شخصيات باكستانية وسعودية بارزة من مختلف الأطياف، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والإعلاميين.

تم افتتاح الحفل بكلمة تسلط الضوء على العلاقات الوثيقة والعميقة بين السعودية وباكستان على مر السنين، مع التهنئة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. وأثنى الحضور على الدور البارز الذي تلعبه الجالية الباكستانية في جدة في تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وتم التأكيد على أهمية الاحتفاء بالإنجازات المشتركة بين السعودية وباكستان، مع التأكيد على أن اتفاقية الدفاع الجديدة تعزز التعاون في تبادل الخبرات العسكرية والتكنولوجية، بالإضافة إلى التدريب وتعزيز مستوى العلاقات الدفاعية والاقتصادية بين البلدين.

واختتم الحفل بأجواء بهيجة، حيث تبادل الحضور الأحاديث والدعوات لازدهار ورفاهية البلدين، مع تناول وجبة عشاء شهية.