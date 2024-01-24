شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار: زيادة 9% في أعداد السياحة الوافدة لمصر خلال 19 يوما في 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لقاءاته المهنية التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد، بمجموعة من اللقاءات المكثفة مع ممثلي بعض منظمي الرحلات، ومسئولي ومالكي ومديري بعض شركات السياحة وشركات الطيران في إسبانيا، وأصحاب ومديري بعض المنشآت الفندقية الدولية.

وقد شارك في حضور هذه اللقاءات يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، ومحمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها، وسمر السياف ممثل المكتب المركزي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في السوق الإسباني.

وقد قام أحمد عيسى، خلال اللقاءات، باستعراض أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، وقطاع الآثار بها، بجانب أبرز الخطط والاستراتيجيات التي يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

واستعرض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن عام 2023 قد حقق رقماً قياسياً في حجم الحركة السياحة الوافدة إلى مصر باستقبال 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، حيث حقق عام 2010 هو عام الذروة 14.731 مليون سائح.

وأشار إلى أن الربع الأخير من عام 2023 يعتبر ثاني أعلى معدل حققته مصر في أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر بعد عام2010 وهو عام الذروة السياحية، حيث حققت خلال هذا الربع 3.6 مليون سائح.

وأضاف أيضاً أن الـ 19 يوم الأوائل في عام 2024 تم خلالهم تحقيق نسبة زيادة في أعداد السياحة الوافدة لمصر 9 % عن مثيلتها في 2023 .

وأشار إلى أن أعداد مقاعد الطيران القادمة إلى مصر قد زادت في عام 2023 إلى أكثر من 35 % عن مثيلتها في عام 2022، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تستهدف زيادة هذه المقاعد في عام 2028 إلى 3 أضعاف أعدادها الموجودة حالياً وبما يحقق أيضاً الوصول بمستهدفات صناعة السياحة في مصر إلى 30 مليون سائح.

كما لفت الوزير إلى قيام الوزارة بمد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى شهر أبريل المقبل وتقديم باقة تحفيز إضافية لشركات الطيران Booster Campaign، في إطار هذا البرنامج بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وتحدث أيضاً عن حرص الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في إطار خططتها الترويجية على تنفيذ حملات ترويجية مشتركة Co-Marketing بالتعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات الطيران، بجانب تنظيم واستضافة العديد من الزيارات التعريفية Fam Trips لمصر لعدد من هؤلاء من شركاء المهنة بما يضمن استمرار الأنشطة التسويقية للمقصد السياحي المصري.

واستعرض حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال اجتماع مجلس الوزراء للتوسع في الاستثمار الفندقي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، مشيراً إلى أنه جارى الانتهاء منها بالتعاون مع وزارة المالية لإرسالها للبنوك المصرية للبدء في تنفيذها خلال شهر فبراير المقبل.

وأشار الوزير إلى أن هناك 5000 غرفة فندقية جديدة تم اضافتهم خلال عام 2023 للطاقة الفندقية الموجودة في مصر، بجانب أنه تم فتح وتشغيل 4000 غرفة فندقية أخرى كانوا مغلقين.

وتحدث أحمد عيسى عن منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد والذي جاري العمل على إعداده ليجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته يمكن من خلاله زيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بها من خلال برنامج سياحي واحد لتكون بذلك مدينة القاهرة Short City Break، وبما يساهم في زيادة أعداد الليالي السياحية بها، مشيراً إلى أن السائح يأتي حالياً إلى القاهرة لقضاء في المتوسط ما بين 3 إلى 4 أيام ولكن من خلال هذا المنتج ستمتد مدة زيارته لها إلى 12 يوم.

وأوضح أن هذا المنتج سيقدم 8 تجارب سياحية بعدد من المواقع الأثرية بالقاهرة الكبرى منها مواقع القاهرة الفرعونية والإسلامية والقبطية، عن طريق 8 مسارات كل مسار يضم عدد من المواقع، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال منطقة قلعة صلاح الدين الأيوبي كانت مدة زيارتها حوالى 45 دقيقة لكن الآن ومع حجم التطوير الضخم في الخدمات المقدمة بها والافتتاحات الأخيرة الذي شهدتها هذه المنطقة مثل جامع سارية الجبل وبرجي الرملة والحداد التى من المقرر افتتاحهما في نهاية مارس المقبل ستصل مدة زيارتها إلى 4 ساعات على الأقل.

وتحدث الوزير عن المخطط التنظيمي العام Master Plan المقرر الإعلان عنه قريباً بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير عدد من المناطق السياحية وإتاحتها للمستثمرين بما يحقق الاستغلال الأمثل لها وتدعيمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية ومنها المنطقة الواقعة من مطار سفنكس الدولي إلى منطقة هرم سقارة والتي تضم أيضاً أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.

وأشاد الوزير بما تشهده التجربة السياحية بمنطقة أهرامات الجيزة من تطوير وتحسين في الزيارة وفي جودة الخدمات المقدمة بها ولا سيما شركة القطاع الخاص التي تقوم بتحسين وتطوير الخدمات بهذه المنطقة.

وخلال لقائه مع إحدى المجموعات الفندقية في إسبانيا، أوضح المدير التنفيذي للمجموعة أن المجموعة لديها 2 منشأة فندقية في مصر، وتستهدف زيادتهم من 12 إلى 16 منشأة فندقية أخرى في مصر حتى 2030.

وفي لقاء مع إحدى شركات السياحة الإسبانية التي تعمل في الترويج السياحي الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها والتي تعد من أشهر مواقع السفر والسياحة والذي يجذب ما يقرب من 6 % من السائحين الإسبان المهتمين بالسياحة والسفر، حرص ممثلو الشركة على استعراض حجم أعمال الشركة في الترويج الإلكتروني للمقاصد السياحية المختلفة، وتقدمت بمقترح لتنفيذ بعض الحملات التسويقية المشتركة للمقصد السياحي المصري.

وفي هذا الشأن، وجه الوزير، ممثلي الشركة بإعداد عرض تقديمي متكامل عن هذا المقترح وتقديمه للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة لدراسته وبحث إمكانية التعاون المشترك بما يساهم في زيادة أعداد السائحين الإسبان الوافدين لمصر.

جدير بالذكر أن زيارة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد جاءت للمشاركة في المعرض السياحي الدولي FITUR 2024 الذي افتتحت فعالياته اليوم.

ومن المقرر أن يقوم الوزير خلال هذه الزيارة بعقد مجموعة من اللقاءات المهنية والرسمية والإعلامية الهامة بما يساهم في دفع الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة.