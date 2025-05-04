شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأحد 4 مايو 2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأحد 4 مايو 2025 بالبنك المركزى المصرى 50.73 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع، وفقا لأحدث تداولات مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز