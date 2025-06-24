شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الأثنين 23-6-2025 أمام الجنيه المصرى.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين 23-6-2025 أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري 50.62 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث مسجل بالبنوك المصرية.

وينشر ”الخليج 365” تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.



وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصري 50.63 جنيه للشراء و50.76 جنيه للبيع وفى بنك مصر الى 50.63 جنيه للشراء و 50.73 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 50.63 جنيه للشراء 50.73 جنيه البيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.63 جنيه للشراء 50.73 جنيه البيع.

وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.