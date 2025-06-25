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آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 بالبنوك المصرية

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آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

 

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.62 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، وفى البنك 50 جنيها للشراء و50.1 جنيه للبيع، وفى بنك مصر إلى 50 جنيها للشراء و50.1 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية  كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50 جنيها للشراء.
50.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
50 جنيها للشراء.
50.1 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50 جنيها للشراء.
50.1 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
50 جنيها للشراء.
50.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
50 جنيها للشراء.
50.1 جنيه للبيع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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