ارتفاع أسعار النفط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم، متعافية من خسائر حادة تكبدتها في بداية الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت (54) سنتًا بما يعادل (0.8) بالمئة إلى (67.68) دولارًا للبرميل عند التسوية، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (55) سنتًا أو (0.9) بالمئة إلى (64.92) دولارًا للبرميل، ليعوض كلا الخامين بعض الخسائر المتكبَدة في وقت سابق من الأسبوع، والبالغة (13) بالمئة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط