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ننشر سعر اليورو اليوم الخميس 26 يونيو 2025 بختام التعاملات أمام الجنيه بالبنوك

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ننشر سعر اليورو اليوم الخميس 26 يونيو 2025 بختام التعاملات أمام الجنيه بالبنوك

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر اليورو اليوم الخميس 26 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية، في التعاملات الرسمية.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.96 جنيه للشراء، و58.13 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك 57.78 جنيه للشراء، و58.09 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.78 جنيه للشراء، و58.09 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.96 جنيه للشراء.

58.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.78 جنيه للشراء.
58.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.78 جنيه للشراء.
58.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.78 جنيه للشراء.

58.1 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

57.78 جنيه للشراء.

58.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

58.04 جنيه للشراء.
58.29 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في بنك البركة

57.83 جنيه للشراء.

58.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.78 جنيه للشراء.

58.09 جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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