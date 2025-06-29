شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: الانتهاء من تنفيذ ورش عمل تفاعلية فى مجال التحول الرقمي واستدامته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة السياحة والآثار ممثلة في وحدة تنمية الموارد البشرية والتدريب ورفع الكفاءة من تنفيذ برنامج تدريب بعنوان Introduction to Agile Methodology، يتضمن عدد من ورش العمل التفاعلية علي التقنيات التكنولوجية الحديثة المتخصصة في مجال التحول الرقمي واستدامته، وذلك في ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بشأن تطوير وتنمية قدرات الكوادر البشرية بالوزارة والهيئات التابعة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، والحرص على تكوين صف ثاني وثالث من العناصر الوظيفية المتميزة حرصاً على استمرار سير الأعمال بالتقسيمات التنظيمية المختلفة بالوزارة بكفاءة وفاعلية ومستوى جودة مُتميز.

وأوضح الدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي، أن البرنامج قد تضمن عدداً من ورش العمل التخصصية، من بينها مفاهيم التحول الرقمي، وأدوات وتقنيات الرقمنة، وإدارة البيانات، والحوكمة الرقمية، وأسس استدامة التحول الرقمي داخل المؤسسات، وإدارة المشروعات.

وقد تم الانتهاء من تدريب عدد 150 من العاملين بالوزارة والهيئات التابعة، وذلك بمقر مركز الإبداع التكنولوجي بفرعي مصر الجديدة و الجيزة، على أن تُستكمل ورش التدريب خلال شهريّ يوليو وأغسطس.

كما أشار إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن خطة متكاملة لتأهيل الكوادر الوظيفية بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، لا سيما استخدام التكنولوجيا في تطوير الخدمات الحكومية والجهاز الإداري بالدولة.

إن وزارة السياحة والآثار تولي اهتمامًا بالغًا بالتحول الرقمي باعتباره ركيزة أساسية في تطوير قطاعيّ السياحة والآثار ، بما يضمن الحفاظ على القدرات التنافسية للدولة، ويُعزز من المساهمة في إظهار تنوع المنتجات السياحية التي تتميز بها مصر على النحو الأمثل.