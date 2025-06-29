شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة اللغتين الإيطالية والفرنسية للموقع الترويجى لتنشيط السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز مزيد من الجهود الترويجية للمقصد السياحي المصري وخاصة من خلال وسائل الترويج الإلكترونية، تواصل الوزارة، ما تقوم به من تطوير مستمر للموقع الإلكتروني الترويجي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ( https://www.experienceegypt.eg)، حيث تم إضافة لغتين جديدتين للموقع وهما الإيطالية والفرنسية، ليصبح عدد اللغات المتاحة بالموقع 6 لغات.

يأتي هذا التطوير تنفيذاً لتوجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار بالاعتماد بصورة أكبر على التسويق الإلكتروني لإبراز المقومات والمنتجات والوجهات السياحية المتنوعة والعديدة بالمقصد المصري، وتعزيز آليات التفاعل والتواصل بشكل أكبر مع السائحين من مختلف الأسواق السياحية المستهدفة.

وأوضح المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن إضافة اللغتين الإيطالية والفرنسية تمثل خطوة جديدة في آلية تفاعل السائحين مع المحتوى الذي يقدمه الموقع، لافتاً إلى أنه بإضافة هاتين اللغتين أصبح الموقع يُتيح معلوماته ب 6 لغات هي " الإنجليزية، والصينية، الألمانية، الروسية، والإيطالية، والفرنسية"، مؤكداً على أن هذا التوسع في الخيارات اللغوية يعكس التزام الموقع بتوسيع قاعدة مستخدميه وزيادة قدرته على التفاعل مع السائحين من خلفيات لغوية وثقافية متنوعة.

كما أشارت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة إلى أن الهيئة حرصت منذ إطلاقها لهذا الموقع الإلكتروني الترويجي، في عام 2023، على تقديم محتوى قيّم للسائحين المهتمين بزيارة المدن السياحية المتنوعة في مصر، لافتة إلى أنه مع تزايد التنوع الثقافي والتطور المستمر في تكنولوجيا المعلومات أصبح من الضروري أن يواكب الموقع هذا التطور ليُقدم تجربة أكثر سهولة وشمولية لجميع الزائرين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر فقط على رفع مستوى سهولة استخدام الموقع بل تسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المستخدم وزيادة عدد الزيارات.

وأضافت أن اللغة تُعد أحد العوامل الأساسية التي تؤثر في تفاعل السائحين مع المواقع الإلكترونية. فعندما يتصفح السائح موقعًا بلغته، يزداد شعوره بالراحة ويسهل عليه فهم المحتوى المتاح واتخاذ قراراته السياحية بناءً على ذلك.

جدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي يحتوي على كل ما يهم السائح من معلومات عن مصر وعن السفر للمقاصد السياحية المصرية المختلفة بها وما تتمتع به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متميزة ومتنوعة، والتجارب السياحية المختلفة التي يمكن أن يعيشها ويستمتع بها أثناء زيارته لمصر.

كما يقوم بتوفير كل ما يحتاج إليه السائح قبل وأثناء السفر من معلومات عن كيفية الحصول على تأشيرة الدخول لمصر، والأماكن السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة ومواعيد عملها، وحالة الطقس حتى يتمكن من الاستعداد الجيد لرحلته.







