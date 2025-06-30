شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة..سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين 30 يونيه 2025 في البنك المركزي المصري نحو 49.62 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية.

ووبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصري 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في عدد من البنوك الرئيسية كالأتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.