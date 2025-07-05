شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يسجل 4635 جنيهًا.. استقرار سعر الذهب اليوم فى الأسواق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سوق الذهب في مصر حركة محدودة في سعر الذهب اليوم في مصر، وذلك بالتزامن مع الإغلاق في بورصة الذهب عالميًا، مما يخلق حركة محدودة في سعر الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 5297 جنيها.

عيار 21: 4635 جنيهًا.

عيار 18: 3972 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهًا.

الدولار العالمي



سجل مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من العملات الرئيسية انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى منذ 3 سنوات ليحقق انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.



بالإضافة إلى هذا أظهرت بيانات سوق العمل أن الشركات الأمريكية أضافت 147 ألف وظيفة في يونيو، وهو رقم فاق التوقعات وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%، مما عزز موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، ليؤثر ذلك بشكل سلبي على الذهب في يوم اصدار البيانات، حيث يؤدي بقاء أسعار الفائدة مرتفعة إلى انخفاض الطلب على الذهب من خلال زيادة جاذبية الأصول ذات الفائدة، ورفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد.