شكرا لقرائتكم خبر عن يفتتحهما وزير السياحة بعد ترميمهما.. تعرف على قبتي يحيى الشبيه وصفي الدين جوهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح اليوم، الثلاثاء، شريف فتحي وزير السياحة والآثار قبتي يحيى الشبيه وصفي الدين جوهر بمنطقة الفسطاط، بعد الانتهاء من أعمال ترميمهما.

قبة ومصلى صفي الدين جوهر، أنشأها صفي الدين جوهر الناصري المالكي ويعرف أحيانًا بسيدي مقدم المماليك السلطانية في أيام السلطان المملوكي البحري بيبرس الجاشنكير، في سنة 714هـ/ 1314م، وتقع في شارع الركبية متفرع من شارع الصليبية بحي الخليفة بمدينة القاهرة، وتتكون من مساحة مستطيلة غير منتظمة قسمت إلى دركاة تلي المدخل الرئيسي، تؤدي هذه الدركاة إلى صحن مكشوف وقبة الدفن التي يتقدمها من جهتها الجنوبية الشرقية مصلى.

قبة يحيى الشبيهي

أنشأها الخليفة الفاطمي الظافر بأمر الله إسماعيل أبو منصور، وذلك عام 545هـ/ 1150م، وتنسب إلى يحيى بن القاسم الطيب بن محمد المأمون بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وتقع في شارع الإمام الليثي بجبانة الإمام الشافعي بحي الخليفة بمدينة القاهرة، ويتكون تخطيطها من مساحة مربعة يغطيها قبة ترتكز على صفين من المقرنصات، ويحيط بها ردهة من ثلاث جهات، ويفتح الضلع الشمالي للقبة على صحن مستطيل قُسم إلى ثلاثة أروقة.