استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بختام التداولات

القاهرة - سامية سيد - مع اختتام تداولات اليوم ننشر تحديث فوري في أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الأربعاء، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.

‏‎وجاءت الأسعار كالتالى:

سعر الدولار اليوم

شراء 49.34 جنيهًا

بيع 49.47 جنيهًا

‏‎

سعر اليورو الأوروبى اليوم

شراء 57.56 جنيهًا

بيع 57.80 جنيهًا

‏‎

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

شراء 66.38 جنيهًا

بيع 66.58 جنيهًا

‏‎

سعر الدينار الكويتى اليوم

شراء 161.50 جنيهًا

بيع 161.98 جنيهًا

‏‎

سعر الريال السعودى اليوم

شراء 13.15 جنيهًا

بيع 13.20 جنيهًا

‏‎

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

شراء 13.43

بيع 13.47

‏‎سعر الريال القطري

‏‎شراء 12.53جنيهًا

بيع 13.87 جنيهًا

‏‎

