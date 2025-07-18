شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 18-7-2025 بالبنك المركزى 57.18 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 18-7-2025 أمام الجنيه، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية، ففي البنك المركزي المصري سجل سعر اليورو 57.18 جنيه للشراء، و57.34 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في البنك الأهلى المصري 57.14 جنيه للشراء، و57.59 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك الرئيسية كالتالى:سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.18 جنيه للشراء

57.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.14 جنيه للشراء.

57.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.12 جنيه للشراء.

57.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.13 جنيه للشراء.

57.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي

57.15 جنيه للشراء.

57.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.18 جنيه للشراء.

57.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.14 جنيه للشراء.

57.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.19 جنيه للشراء.