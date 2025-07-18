شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. الكهرباء تسجل أقصى أحمال تصل إلى 37600 ميجاوات والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 18-7-2025 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان وزارة المالية، تلقي الحكومة نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، وسدد القطاع الخاص 60 مليار جنيه «إضافية» طواعية، وارتفاع الأحمال الكهربائية بمعدل 500 ميجاوات يوميا على مدار الثلاثة أيام الماضية، وحققت الشبكة أمس الخميس أقصى حمل لها هذا العام والذى بلغ 37600 ميجا وات.

الكهرباء تسجل أقصى ارتفاع فى الأحمال يصل إلى 37600 ميجاوات

ارتفعت الأحمال الكهربائية بمعدل 500 ميجاوات يوميا على مدار الثلاثة أيام الماضية، وحققت الشبكة أمس الخميس أقصى حمل لها هذا العام والذى بلغ 37600 ميجاوات، وفقا لما أظهرته شاشات المركز القومى للتحكم فى الطاقة.



نجحت الشبكة الموحدة للكهرباء فى استيعاب الأحمال الكهربائية المرتفعة وزيادة الاستهلاك فى ظل ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية، حيث تعد مؤشرات الزيادة اليومية فى الاستهلاك وارتفاع الأحمال غير مسبوقة فى هذا التوقيت من العام.

وزير المالية: القطاع الخاص سدد 60 مليار جنيه ضرائب طواعية ونصف مليون إقرار ضريبى جديد

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن نمو القطاع الخاص، يخلق بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية، وينعكس ذلك إيجابيًا في الإيرادات الضريبية، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية في العام المالي الماضي زادت بنسبة 35% دون فرض أي أعباء إضافية بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية، حيث عملت الحكومة على تحسين النظام الضريبي من خلال 3 إصلاحات رئيسية تضمنت تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسوية المنازعات بشكل طوعي، والسماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات السابقة دون فرض أي غرامات، وتلقت الحكومة نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، وسدد القطاع الخاص 60 مليار جنيه «إضافية» طواعية.

أكد أنه سيتم مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادى من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أن مصر ليست في منافسة مع أحد، بل نسعى لزيادة تنافسية اقتصادنا ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي، وندعو المستثمرين المحليين والدوليين للاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة بمصر بوصفها منفذًا للعديد من الدول، خاصة أننا لدينا «بنية نمو تنافسية» في مصر، وسياسات متسقة، وسنعمل على جذب استثمارات جديدة مع توطين التصنيع والتكنولوجيا.

ناشيونال جيوجرافيك: الأهرامات ضمن أبرز 7 مواقع أثرية يجب زيارتها حول العالم

نشر موقع مجلة National Geographic Traveller الواسعة الانتشار تقريرًا صحفياً سلطت خلاله الضوء على سبعة من أبرز المواقع الأثرية حول العالم والتي يجب زيارتها، لما تمثله من قيمة إنسانية وتاريخية وأثرية فريدة، وتصدرت منطقة أهرامات الجيزة هذه القائمة، كما أوصى التقرير بزيارة المتحف المصري الكبير.

وأوضح التقرير، أن المواقع الأثرية للحضارات القديمة تمثل أكثر الوجهات السياحية إلهامًا، ليس فقط بسبب ما تتضمنه من معابد ومقابر ومدن وحصون تشهد على عبقرية الإنسان القديم، بل لأنها تجسّد ملامح من الإنسانية لا تزال قريبة من الحاضر، وتمنح الزائرين تجربة ثقافية وروحية استثنائية.

وزير البترول يتابع ضخ الغاز لمحطات الكهرباء لانتظام الإمدادات خلال الصيف

أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية لمركز التحكم الرئيسي بالشبكة القومية للغازات الطبيعية "ناتا " التابع لشركة جاسكو ، وذلك لمتابعة الموقف التشغيلي لضخ الغاز لقطاع الكهرباء والقطاعات الصناعية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لضمان تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي.

وخلال الجولة، استعرض الوزير مع المهندس ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو، وفريق عمل مركز "ناتا"، خطة التشغيل اليومية وموقف ضخ الغاز عبر الشبكة القومية، سواء من الإنتاج المحلي أو من خلال سفن التغييز الثلاث العاملة بمينائي سوميد وسونكر، والتي تستقبل شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد، وتقوم بإعادة تغييزه وضخه في الشبكة.